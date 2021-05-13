Milan Torino'ya 7 gol birden attı

Uzun bir süre şampiyonluk yarışında başarılı bir şekilde mücadele eden Milan, son haftalarda kaybettiği puan kayıpları sebebiyle şampiyonluk yarışında uzaklaşmış, şampiyonluğu ezeli rakibi Inter kaptırmıştı. Öyle ki Milan uzun bir süre ligde birinci sırada yer almıştı. Herkes uzun bir aradan sonra Milan’ın şampiyon olacağını düşünüyordu. Ancak maalesef şampiyon olamadı. Öte yandan A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla gösterdiği performans ile dev kulüplerin radarına girdi.
Son Güncelleme: 13.05.2021 00:27