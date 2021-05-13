Milan Torino'ya 7 gol birden attı

A Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği, İtalya Ligi Serie A’nın 36. haftasındadeplasmanına konuk oldu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Milan, karşılaşmayı yedi sıfır kazanarak tarihi bir skora imza attı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise 70 dakika boyunca sahadaki yerini aldı. Bu sonucun ardından Milan puanını 75’e yükseltirken Torino 35 puanda kaldı ve küme düşme hattında yer aldı.

Uzun bir süre şampiyonluk yarışında başarılı bir şekilde mücadele eden Milan, son haftalarda kaybettiği puan kayıpları sebebiyle şampiyonluk yarışında uzaklaşmış, şampiyonluğu ezeli rakibi Inter kaptırmıştı. Öyle ki Milan uzun bir süre ligde birinci sırada yer almıştı. Herkes uzun bir aradan sonra Milan’ın şampiyon olacağını düşünüyordu. Ancak maalesef şampiyon olamadı. Öte yandan A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla gösterdiği performans ile dev kulüplerin radarına girdi.