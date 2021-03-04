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Milan şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı

İtalya Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Udinese karşısında da kazanamadı. Oynadığı son 4 lig maçında sadece 1 galibiyet alan Milan, Udinese ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha alarak düşüşünü sürdürdü. İşte maç ile ilgili detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 01:39
Milan şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı
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İtalya Serie A’da 25. hafta karşılaşmaları bugün oynanan mücadelelerle devam etti. Günün son maçında zirve mücadelesi veren Milan ile orta sıralarda yer alan Udinese karşı karşıya geldi. Bu maçtan önce oynadığı son 3 maçın 2’sini kaybeden Milan, bu maçta da puan kaybı yaşadı. Udinese ile 1-1 berabere kalan Milan, son 4 maçta 3. kez puan kaybederken, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Maçta Milan’ın golünü Kessie atarken, Udinese’nin golü Rodrigo’dan geldi.

Bu sonuçla puanını 53 yapan Milan, 1 maçı eksik olan lider Inter’in 3 puan gerisinde 2. sırada haftayı kapattı. Udinese ise puanını 29 yaptı ve 11. sırada kendine yer buldu.

Milan sıradaki maçını, 7 Mart Pazar günü Hellas Verona ile deplasmanda oynayacak. Udinese ise 6 Mart Cumartesi günü evinde Sassuolo’yu konuk edecek.



Son Güncelleme: 04.03.2021 01:39
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaSerie AMilanUdinese
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