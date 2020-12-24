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Milan evinde Lazio'yu devirdi!

İtalya Serie A’da 14. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun oynadı Milan, evinde Lazio’yu 3-2’lik skorla geçti. Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu, 1 gol 2 asist yaptı.

24 Aralık 2020 Perşembe 02:36
Milan evinde Lazio'yu devirdi!
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İtalya Serie A, 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftaya lider giren Hakan Çalhanoğlu’lu Milan, evinde Vedat Muriqi’li Lazio’yu konuk etti. Mücadeleyi Milan, Ante Rebic, Hakan Çalhanoğlu ve Theo Henandez’in golleriyle 3-2 kazandı. Konuk takımın gollerini, Luis Alberto ve Ciro Immobile kaydetti.

 

Milan’ın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi hakem Marco Di Bello yönetti. Milan sahaya; Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Henandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Hakan, Rebic, R.Leao on biriyle çıktı. Ev sahibi Milan’ın gollerini, 10.dakikada Ante Rebic, 17.dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90+2. dakikada Theo Henandez kaydetti. Haftaya lider giren Milan, koltuğunu korudu ve puanını 34’e yükseltti. Milan bir sonraki maçını, deplasmanda Benevento ile oynayacak.

 

Deplasman ekibi Lazio ise; Pepe Reina, Patric, Felipe, Radu, Lazzari, Milikovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile on biriyle saaya çıktı. Lazio’nun gollerini, 27.dakikada Luis Alberto ve 59.dakikada Ciro Immobile kaydetti. Lazio 27.dakikada Ciro Immobile ile bir penaltıdan yararlanamadı. Sezon başında Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan Vedat Muriqi, 32.dakikada sakatlanan Correa yerine oyuna girdi. Mücadeleden mağlup ayrılan Lazio, 21 puanda kaldı. Lazio bir sonraki maçını yine deplasmanda Genoa’ya karşı oynayacak.



Son Güncelleme: 24.12.2020 02:36
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Serie AHakan ÇalhanoğluMilanLazioVedat Muriqi
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