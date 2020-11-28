Mike Tyson vs Roy Jones Jr maçı canlı yayın bilgileri

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson 29 Kasım Pazar günü ringlere geri dönüyor. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen efsane isin 15 yıllık aranın ardından ilk kez ringe çıkacak.

Roy Jones ile karşılaşacak olan Mike Tyson maçı Amerika’nın Los Angeles şehrinde bulunan Dignity Health Sport Park’ta gerçekleşecek. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

54 yaşındaki Tyson, son olarak 2005 yılında ringlere çıkarken, rakibi Roy Jones 2 yıl önce bir maça çıkmıştı. İkili arasındaki karşılaşma 8 raunt olarak gerçekleşecek.

Efsane boksör Mike Tyson kariyerinde sadece 6 kez yenilirken 50 galibiyet almıştı. Roy Jones 4 farklı siklette şampiyonluk kemerine sahip olurken kariyerinde 66 galibiyet ve 9 yenilgi almıştı.

Mike Tyson Roy Jones maçı ne zaman, hangi kanalda?

Boks severlerin heyecanla beklediği Mike Tyson Roy Jones maçı 29 Kasım Pazar günü TSİ 05:00’de S Sport ekranlarında yayınlanacak.