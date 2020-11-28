İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama

Mike Tyson Roy Jones maçı saat kaçta? Mike Tyson Roy Jones şifresiz veren tv kanalları

Heyecanla beklenen Mike Tyson Roy Jones maçının saat kaçta olacağı ortaya çıktı. İşte Mike Tyson Roy Jones maçının saati ve maçı şifresiz veren tv kanalları.

28 Kasım 2020 Cumartesi 23:35
Mike Tyson Roy Jones maçı saat kaçta? Mike Tyson Roy Jones şifresiz veren tv kanalları
Takip Et:

Dünya şampiyonu 54 yaşındaki Mike Tyson, 15 yıl aranın ardından Roy Jones Jr. mücadelesi ile ringlere geri dönüyor. 28 Kasım’da keyifli mücadelenin Türkiye’deki yayıncısı belli oldu. Birçok önemli maça ev sahipliği yapan S Sport Plus, 28 Kasım’da Mike Tyson – Roy Jones karşılaşmasını ekranlara taşıyacak.

Mücadele 8 raunt sürecek

Kariyeri boyunca yalnızca 6 kez mağlup gelen Mike Tyson, en geç ağırsıklet şampiyonu oldu. Tyson’ın rakibi Roy Jones ise son maçına 2018 yılında çıktı. 75 maçta 9 yenilgi alan Jones, Tyson’ı mağlup etmek için elinden geleni yapacak.

S Sport Plus müjdeli haberi verdi

S Sport Plus kanalında yayınlanacak karşılaşmanın müjdesi Instagram üzerinden verildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

‘’Tüm zamanların en iyi boksörlerinden Mike Tyson ringlere geri dönüyor! Heyecan olu dövüş gecesinde Tyson, bir başka efsane Roy Jones Jr. karşısında! Mike Tyson vs Roy Jones Jr. 28 Kasım’da sadece S Sport Plus’ta!’’



Son Güncelleme: 28.11.2020 23:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mike TysonRoy JonesS Sport Plus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü
Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor
Eski Galatasaraylı oyuncu Kevin Grosskreutz Survivor'a katılacağını açıkladı
Eski Galatasaraylı oyuncu Kevin Grosskreutz Survivor'a katılacağını açıkladı
a Spor Bire Bir Futbol program canlı yayınında Turgay Demir’in orta parmak hareketi!
a Spor Bire Bir Futbol program canlı yayınında Turgay Demir’in orta parmak hareketi!

Popüler Haberler

Netflix Alya oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 29 Kasım 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi (FB - BJK şifresiz yayınlar)
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Mike Tyson Roy Jones maçı saat kaçta? Mike Tyson Roy Jones şifresiz veren tv kanalları
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2020 Steam oyun indirim günleri
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 28 Kasım 2020 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
iPhone 12 eskisini getir yenisini götür kampanyası indirim oranları ve kampanya detayları
Yeni hafta kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Covid19 için yeni yasaklar olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasakları gelecek mi?
Milli Piyango çekilişleri ne zamandır, hangi tarihlerde çekilir? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama
Kredi başvurusunda kredi hesaba hemen yatar mı? Çekilen kredi hesaba ne zaman gelir?
Bankalar dışında kredi desteği sağlayan Finans şirketleri!
Mide botoksu nasıl uygulanır? Mide botoksu kilo vermek için yapılır mı?
Sivas Madımak Olayı - Sivas 1993: Madımak Oteli'nde ne oldu?
Kaliforniyum nedir? ne için kullanılır? Bolu'da 72 milyon dolarlık kaliforniyum maddesi yakalandı!
Beyazıt Öztürk Pişti programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadardır?
Gönül Dağı dizisi izlendi mi? Gönül Dağı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
28 Kasım 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 28 Kasım 2020 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pamir Pekin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ç.Rizespor 0 - 4 Galatasaray STSL 20-21 Sezonu 10.Hafta maç özeti ve golleri izle

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.