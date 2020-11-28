Mike Tyson Roy Jones maçı saat kaçta? Mike Tyson Roy Jones şifresiz veren tv kanalları

Dünya şampiyonu 54 yaşındaki Mike Tyson, 15 yıl aranın ardından Roy Jones Jr. mücadelesi ile ringlere geri dönüyor. 28 Kasım’da keyifli mücadelenin Türkiye’deki yayıncısı belli oldu. Birçok önemli maça ev sahipliği yapan S Sport Plus, 28 Kasım’da Mike Tyson – Roy Jones karşılaşmasını ekranlara taşıyacak.

Mücadele 8 raunt sürecek

S Sport Plus müjdeli haberi verdi

Kariyeri boyunca yalnızca 6 kez mağlup gelen Mike Tyson, en geç ağırsıklet şampiyonu oldu. Tyson’ın rakibi Roy Jones ise son maçına 2018 yılında çıktı. 75 maçta 9 yenilgi alan Jones, Tyson’ı mağlup etmek için elinden geleni yapacak.

S Sport Plus kanalında yayınlanacak karşılaşmanın müjdesi Instagram üzerinden verildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

‘’Tüm zamanların en iyi boksörlerinden Mike Tyson ringlere geri dönüyor! Heyecan olu dövüş gecesinde Tyson, bir başka efsane Roy Jones Jr. karşısında! Mike Tyson vs Roy Jones Jr. 28 Kasım’da sadece S Sport Plus’ta!’’