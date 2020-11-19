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Mike Tyson - Roy Jones maçı ne zaman? Mike Tyson - Roy Jones hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Mike Tyson - Roy Jones maç günü ve yayın saati

Dünyanın beklediği Mike Tyson - Roy Jones karşılaşması için kesin tarih verildi. Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok boks sever, Mike Tyson - Roy Jones maçı ne zaman sorusunu araştırmaya başladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 03:45
Mike Tyson - Roy Jones maçı ne zaman? Mike Tyson - Roy Jones hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Mike Tyson - Roy Jones maç günü ve yayın saati
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Dünyaca ünlü ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Roy Jones arasında geçecek tarihi müsabaka merak edilmeye devam ediyor. 15 yıl sonra ilk kez ringe dönen Tyson’un uzun çalışmaları sonucunda maç tarihi belirlendi. 29 Kasım Pazar akşamı gerçekleşecek müsabakayı dünyada milyonlarca kişi beklemeye başladı.


En son 2005 yılında Ringe çıkan 54 yaşında ki Mike Tyson, 2 yıl önce emekliye ayrılan 51 yaşındaki Roy Jones ile 8 rauntluk bir boks maçına hazırlanıyor.

Kariyerinde çıktığı maçlarda 50 galibiyet, 6 mağlubiyeti olan Tyson, 1986 yılında henüz 20 yaşındayken Trevor Berbick’i nakavt ederek dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu unvanını kazanmıştır.

4 farlı siklette şampiyonluğu olan Roy Jones’un ise kariyerinde 66 galibiyeti 9 mağlubiyeti bulunuyor. Yapılan açıklamalar sonrasında boks maçının ABD’nin Los Angeles kentinde ki Dignity Healty Sports Park’ta gerçekleşeceği belirtilirken maçı S Sport Plus kanalı yayınlayacak.



Son Güncelleme: 19.11.2020 03:45
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