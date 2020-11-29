Mike Tyson Roy Jones Jr şifresiz S Sports Plus kanalı nereden, nasıl izlenir? 29 Kasım S Sport Plus Mike Tyson Roy Jones Jr maç saati

Yıllar sonra yeniden ringlere dönen Mike Tyson ile rakibi Roy Jones Jr. 29 Kasım Pazar günü karşı karşıya geliyor. Eski Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ile Amerikalı boksör Roy Jones’ın unutulmaz karşılaşması 29 Kasım Pazar sabahı 05.00’te S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

S Sport Plus’ı hangi cihazlardan izleyebilirim?

S Sport Plus uygulamasını Android ve iOs işletim sistemine sahip mobil cihazlardan indirerek izleyebilirsiniz.

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