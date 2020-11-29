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Mike Tyson Roy Jones Jr şifresiz S Sports Plus kanalı nereden, nasıl izlenir? 29 Kasım S Sport Plus Mike Tyson Roy Jones Jr maç saati

29 Kasım'da S Sport Plus kanalında yayınlanacak Mike Tyson - Roy Joner Jr maçını izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalının nereden ve nasıl izleneceği konusunda araştırma yapıyor. İçeriğimizde yer alan yöntemler ile S Sport Plus kanalını şifresiz izleyebilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 00:51
Mike Tyson Roy Jones Jr şifresiz S Sports Plus kanalı nereden, nasıl izlenir? 29 Kasım S Sport Plus Mike Tyson Roy Jones Jr maç saati
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Yıllar sonra yeniden ringlere dönen Mike Tyson ile rakibi Roy Jones Jr. 29 Kasım Pazar günü karşı karşıya geliyor. Eski Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ile Amerikalı boksör Roy Jones’ın unutulmaz karşılaşması 29 Kasım Pazar sabahı 05.00’te S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

S Sport Plus’ı hangi cihazlardan izleyebilirim?

S Sport Plus uygulamasını Android ve iOs işletim sistemine sahip mobil cihazlardan indirerek izleyebilirsiniz.

S Sport Plus kanalını Apple TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Bunun yanında bilgisayarınızı televizyonuna bağlayarak, yeni nesil televizyonlarda bulunan Chromecast aracılığı ile ve LG Smart TV’lerde izleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 29.11.2020 00:51
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Anahtar Kelimeler:
S Sport PlusApple TVLg Smart TvMike Tyson
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