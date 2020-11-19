Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Mike Tyson tam 15 yılın ardından ilk kez ringlere çıkacak. Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan efsane boksör Mike Tyson’ın boks maçını Türkiye’de Saran Medya yayınlayacak. 29 Kasım’da Türkiye’de de canlı olarak yayınlanacak maç, Mike Tyson ile Roy Jones Jr. Arasında oynanacak.

Mike Tyson 15 Sene Sonra İlk Kez

Saran Medya’nın Electus Propagate Content ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Mike Tyson ile Roy Jones Jr. Arasındaki karşılaşma Türkiye’de de canlı olarak izlenebilecek. İkili arasındaki maç 29 Kasım’da Amerika’nın Kalifoniya eyaletinde düzenlenecek. Bu müthiş kapışmayı 29 Kasım gecesi S Sport Plus ekranlarından izleyebilirsiniz.

Michael Gerard Tyson, bilinen adıyla Mike Tyson, 54 yaşındayken tam 15 sene sonra ilk kez ringlere çıkacak. Bir dönem rakipsiz olan efsane boksör, IBF, WBC ve WBA gibi büyük ödüllerin sahibi olmuştu. Son olarak 2005 yılında ringlere çıkan Tyson, 15 yılın ardından hayranlarına kendisini gösterecek. Roy Jones ise en son 2 yıl önce dövüşmüştü. Bakalım mücadelenin galibi kim olacak?

Roy Jones, 1969 yılında Amerika’da doğru. Boks haricinde yorumculuk, aktörlük, rap müziği ve antrenörlük yaptı. Bok yaptığı yıllarda birçok grupta mücadele etti ve bir dönem tüm zamanların en iyi boksörleri arasında gösteriliyordu.