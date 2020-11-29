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Mike Tyson Roy Jones Jr maç özeti 29 Kasım Pazar youtube izle

Boks dünyasının iki önemli ismi olan Mike Tyson ile Roy Jones Jr. 29 Kasım gecesinde uzun bir aradan sonra yeniden ringe çıktı. İki efsane eski boksör arasında yapılan gösteri maçı milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Mike Tyson ve Roy Jones Jr.'ın hayranları seneler sonra ringe çıkan ikiliyi heyecanla izlediler...

29 Kasım 2020 Pazar 06:30
Mike Tyson Roy Jones Jr maç özeti 29 Kasım Pazar youtube izle
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Boks dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Mike Tyson son olarak bomba bir gösteri maçı ile ringlere geri döndü! 2005 senesinde emekli olan eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 29 Kasım gecesi TSİ 05.00’da diğer bir efsane isim olan Roy Jones Jr. ile ringe çıktı.

54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki efsanevi rakibi Roy Jones Jr. arasında son derece sportmence ve seyir zevki yüksek bir boks maçı izlendi. 15 sene sonra ilk defa ringe çıkan Mike Tyson bu maçla birlikte hayranlarına bir kez daha heyecan yaşatmayı başardı. Son olarak iki sene önce ringe çıkan 51 yaşındaki Roy Jones Jr. da izleyen herkesin beğenisini kazanarak alkışları topladı.

Mike Tyson Roy Jones Jr. boks maçı özeti

İkili arasında yapılan 8 rauntluk gösteri maçı milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edildi. İşte Mike Tyson Roy Jones Jr. arasında yapılan unutulmaz gösteri maçının özet görüntüleri…

Maç özetini Youtube.com üzerinden izlemek için tıklayınız....



Son Güncelleme: 29.11.2020 06:30
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Anahtar Kelimeler:
Mike TysonRoy Jones Jr.Boks
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