Mike Tyson Roy Jones Jr maç özeti 29 Kasım Pazar youtube izle

Boks dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Mike Tyson son olarak bomba bir gösteri maçı ile ringlere geri döndü! 2005 senesinde emekli olan eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 29 Kasım gecesi TSİ 05.00’da diğer bir efsane isim olan Roy Jones Jr. ile ringe çıktı.
Mike Tyson Roy Jones Jr. boks maçı özeti
İkili arasında yapılan 8 rauntluk gösteri maçı milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edildi. İşte Mike Tyson Roy Jones Jr. arasında yapılan unutulmaz gösteri maçının özet görüntüleri…
Maç özetini Youtube.com üzerinden izlemek için tıklayınız....
Son Güncelleme: 29.11.2020 06:30