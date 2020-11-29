Mike Tyson Roy Jones Jr gösteri maçı şifresiz veren yabancı uydu kanalları

Boks dünyası tarafından merakla beklenen dev maça sayılı saatler kaldı. Boks severler, Mike Tyson Roy Jones Jr boks maçının 29 Kasım günü TSİ 05.00’da oynanacağının öğrenilmesi sonrasında maçın şifresiz olarak nasıl izlenebileceğini araştırmaya başladılar. Tüm dünya tarafından merakla beklenen Mike Tyson Roy Jones Jr karşılaşması S Sport Plus kapsamında izleyicileri ile buluşacak.

S Sport Plus Şifresiz nasıl izlenir?

Mike Tyson Roy Jones Jr karşılaşmasının canlı olarak izlenebilmesi için S Sport Plus’a üye olunması gerekmektedir. Hemen aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine tıklayarak bir üyelik oluşturulabilmekte, kredi kartı ve banka kartı ile anında ödeme yapılabilmektedir.

Diğer yandan App Store ya da Google Play Store mağazaları kullanılarak S Sport Plus uygulaması indirilebilmekte, buradan oldukça kolay bir şekilde üyelik oluşturulabilmektedir.

S Sport Plus kapsamında yalnızca Mike Tyson Roy Jones Jr bok müsabakası değil, daha birçok farklı spor etkinliği izlenebilmektedir. Aşağıdaki kısımda S Sport Plus üyeliği kapsamında izleyicilere sunulan imkanlar sıralanmıştır.