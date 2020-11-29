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Mike Tyson Roy Jones Jr gösteri maçı şifresiz veren yabancı uydu kanalları

Tüm dünya tarafından merakla beklenen Mike Tyson Roy Jones Jr boks gösteri maçı için nefesler tutuldu. 29 Kasım günü TSİ 05.00'da gerçekleştirilecek karşılaşma için sayılı saatler kalırken şifresiz olarak nasıl izlenebileceği merak ediliyor. Mike Tyson Roy Jones Jr gösteri maçı S Sport Plus üzerinden şifresiz izlenebilecek...

29 Kasım 2020 Pazar 02:39
Mike Tyson Roy Jones Jr gösteri maçı şifresiz veren yabancı uydu kanalları
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Boks dünyası tarafından merakla beklenen dev maça sayılı saatler kaldı. Boks severler, Mike Tyson Roy Jones Jr boks maçının 29 Kasım günü TSİ 05.00’da oynanacağının öğrenilmesi sonrasında maçın şifresiz olarak nasıl izlenebileceğini araştırmaya başladılar. Tüm dünya tarafından merakla beklenen Mike Tyson Roy Jones Jr karşılaşması S Sport Plus kapsamında izleyicileri ile buluşacak.

S Sport Plus Şifresiz nasıl izlenir?

Mike Tyson Roy Jones Jr karşılaşmasının canlı olarak izlenebilmesi için S Sport Plus’a üye olunması gerekmektedir. Hemen aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine tıklayarak bir üyelik oluşturulabilmekte, kredi kartı ve banka kartı ile anında ödeme yapılabilmektedir.

Diğer yandan App Store ya da Google Play Store mağazaları kullanılarak S Sport Plus uygulaması indirilebilmekte, buradan oldukça kolay bir şekilde üyelik oluşturulabilmektedir.

S Sport Plus kapsamında yalnızca Mike Tyson Roy Jones Jr bok müsabakası değil, daha birçok farklı spor etkinliği izlenebilmektedir. Aşağıdaki kısımda S Sport Plus üyeliği kapsamında izleyicilere sunulan imkanlar sıralanmıştır.

  • İngiltere Premier Ligi’nin önemli maçları ve özet görüntülerinin yayınlandığı programlar
  • Almanya Bundesliga önemli maçları ve özet görüntüleri
  • İspanya La Liga önemli maçları ve özet görüntüler
  • Euro 2021 Play Off ve hazırlık maçları
  • UEFA Uluslar Ligi (Türkiye dışında)
  • Portekiz Ligi
  • MLS ve Çin Ligi
  • Libertadores Kupası
  • NFL (Amerikan Futbolu)
  • Almayan Bundesliga 2 önemli maçları
  • NBA önemli maçları
  • Formula 1; son antrenman, sıralama turu ve yarışları
  • MotoGP, Moto2, Moto3
  • UFC Dövüş Gecesi yayınları
  • Cage Warriors Boks Maçları
  • Ödüllü Filmler
  • Zengin Spor Belgeseli Arşivi
  • Barça Tv, Juventus Tv ve Roma Tv’ye ait özel içerikler


Son Güncelleme: 29.11.2020 02:39
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Anahtar Kelimeler:
S Sport PlusMike TysonRoy Jones JrBoks
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