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Michael Frey, Standart Liege’in radarında

Fenerbahçe’nin gelecek sezonki kadrosunda düşünülmeyen ve sezonu Belçika’nın Waasland takımında geçiren İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey, Standart Liege’in radarına girdi. İşte detaylar…

13 Haziran 2021 Pazar 22:22
Michael Frey, Standart Liege’in radarında
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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için tüm hızıyla transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan takımdaki formsuz isimleri de göndermenin yollarını arıyor. Büyük beklentilerle takıma getirilen fakat sarı lacivertlilerde bekleneni veremeyen Michael Frey, geçen sezonun başında Belçika’nın Waasland takımına kiralık olarak gönderilmişti. Sezonun sona ermesi ile beraber Fenerbahçe’ye dönen İsviçreli forvet, yeni teklifini yine Belçika takımlarından birisinden aldı.

Belçika’nın önde gelen takımlarından Standart Liege, İsviçreli hücum oyuncusu için Fenerbahçe’ye resmi teklifte bulundu. Sarı lacivertlilerle görüşmeler başlayan Belçika ekibinin Frey’i bonservisi ile beraber kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin de oyuncuyu bonservisi ile beraber göndermek istemesi, transferin gerçekleşme olasılığını güçlendiriyor.

26 yaşındaki Frey, bu sezon Waasland ile 32 maçta 17 attı, 4 de asist yaptı.


Son Güncelleme: 13.06.2021 22:22
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMichael FreyStandart LiegeWaasland
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