Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna kattı

Dünyanın en iyi olarak gösterilen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat, daha önce Türkiye’de Fenerbahçe formasıyla oynayan genç basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna kattı. Türk basketbolcunun transferi, Miami Heat’in resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Geçen sezon ABD G-League’i takımı Oklahoma City Blue ile parkelere çıkan 22 yaşındaki Özbek asıllı Türk basketbolcu, 14 maçta oynadı. Maçlarda ortalama 21 dakika oynayan Yurtseven, 15,2 sayı, 1,5 asist, 1,6 blok ve 9,3 ribaunt ortalamalarını yakaladı.

Ömer Faruk Yurtseven, 2014 yılındaki FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda en iyi 5 oyuncu arasında yer alarak dikkatleri üstüne çekmişti. 16 yaşında Fenerbahçe ile 20 Mart 2015 tarihinde oynanan Emporio Armani Milano maçında oynayarak sahaya çıkan en genç oyunculardan oldu. Türk oyuncu, 2016’da ABD’ye gitme şekli nedeniyle Obrodovic tarafından eleştiri almıştı.