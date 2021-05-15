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Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna kattı

NBA takımlarından olan Miami Heat, genç Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna kattığını açıkladı. Heat, oyuncunun transferini Twitter hesabından duyurdu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:46
Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna kattı
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Dünyanın en iyi olarak gösterilen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat, daha önce Türkiye’de Fenerbahçe formasıyla oynayan genç basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna kattı. Türk basketbolcunun transferi, Miami Heat’in resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Geçen sezon ABD G-League’i takımı Oklahoma City Blue ile parkelere çıkan 22 yaşındaki Özbek asıllı Türk basketbolcu, 14 maçta oynadı. Maçlarda ortalama 21 dakika oynayan Yurtseven, 15,2 sayı, 1,5 asist, 1,6 blok ve 9,3 ribaunt ortalamalarını yakaladı.

Ömer Faruk Yurtseven, 2014 yılındaki FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda en iyi 5 oyuncu arasında yer alarak dikkatleri üstüne çekmişti. 16 yaşında Fenerbahçe ile 20 Mart 2015 tarihinde oynanan Emporio Armani Milano maçında oynayarak sahaya çıkan en genç oyunculardan oldu. Türk oyuncu, 2016’da ABD’ye gitme şekli nedeniyle Obrodovic tarafından eleştiri almıştı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 11:46
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Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk YurtsevenMiami Heat
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