Mevlüt Erdinç Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti!

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe forvet arayışlarını sürdürürken yerli oyuncu Mevlüt Erdinç hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamalara göre Mevlüt Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmek için Fenerbahçe merkezine gitti.

33 yaşında ki forvet oyuncusunun 1 yıllık daha sözleşmesi bulunurken sözleşme feshetme işleminin başarı ile gerçekleştiğini ve takıma teşekkür ettiğini açıkladı.

Mevlüt’ün yeni takımı Fatih Karagümrük oldu

Yeni sezonda Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlayarak ilk 11’de ki yerini alan Mevlüt transferin gerçekleşmesi nedeni ile mutlu olduğunu dile getirdi.