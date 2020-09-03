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Mevlüt Erdinç Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Mevlüt Erdinç bugün Fenerbahçe merkez binasına giderek sözleşmesinin feshedilmesini istedi Süper Lig'in yeni ekipler Fatih Karagümrük ile anlaşan milli forvet ilk 11'de ki yerini aldı.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:17
Mevlüt Erdinç Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti!
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Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe forvet arayışlarını sürdürürken yerli oyuncu Mevlüt Erdinç hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamalara göre Mevlüt Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmek için Fenerbahçe merkezine gitti.


33 yaşında ki forvet oyuncusunun 1 yıllık daha sözleşmesi bulunurken sözleşme feshetme işleminin başarı ile gerçekleştiğini ve takıma teşekkür ettiğini açıkladı.

Mevlüt’ün yeni takımı Fatih Karagümrük oldu

Yeni sezonda Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlayarak ilk 11’de ki yerini alan Mevlüt transferin gerçekleşmesi nedeni ile mutlu olduğunu dile getirdi.  



Son Güncelleme: 03.09.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ErdinçFenerbahçeFatih Karagümrük
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