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Metin Tekin Samsunspor hakkında konuştu! Umarım seneye Süper Lig'de olurlar

İstanbul Samsunsporlular Derneği'nde eski Samsunspor yöneticisi Şafak Gedikoğlu ile bir araya gelen Metin Tekin, Samsunspor hakkında yorumda bulundu. Samsunspor'un kendisindeki yerinin ayrı olduğunu açıklayan Tekin, Samsun'u sevdiğini aktardı.

25 Ekim 2020 Pazar 22:47
Metin Tekin Samsunspor hakkında konuştu! Umarım seneye Süper Lig'de olurlar
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Beşiktaş’ın efsane futbolcularından biri olan Metin Tekin, Samsunspor hakkında açıklamalarda bulundu. Samsunspor’un eski yöneticilerinden biri olan Şafak Gedikoğlu ile bir araya gelen Metin Tekin, Samsunspor taraftarını selamladığını iletti. Seneye Süper Lig’de olmayı hedefleyen Samsunspor’u destekleyen Tekin, bu hedefin gerçekleşeceğine de inancının tam olduğunu ekledi.

Samsunspor’da bir dönem yardımcı antrenörlük yapan Metin Tekin, bu nedenle Samsun şehrini ve Samsunspor’u sevdiğini belirtti. İstanbul Samsunsporlular Deneği’ndeki herkese selamlarını ileten Tekin, gelecek yıl Samsunspor’u Süper Lig’de görmek istediğini aktardı.



Son Güncelleme: 25.10.2020 22:47
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Metin TekinSamsunsporAçıklama
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