Metin Tekin Samsunspor hakkında konuştu! Umarım seneye Süper Lig'de olurlar

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından biri olanhakkındalarda bulundu. Samsunspor’un eski yöneticilerinden biri olan Şafak Gedikoğlu ile bir araya gelen Metin Tekin, Samsunspor taraftarını selamladığını iletti. Seneye Süper Lig’de olmayı hedefleyen Samsunspor’u destekleyen Tekin, bu hedefin gerçekleşeceğine de inancının tam olduğunu ekledi.

Samsunspor’da bir dönem yardımcı antrenörlük yapan Metin Tekin, bu nedenle Samsun şehrini ve Samsunspor’u sevdiğini belirtti. İstanbul Samsunsporlular Deneği’ndeki herkese selamlarını ileten Tekin, gelecek yıl Samsunspor’u Süper Lig’de görmek istediğini aktardı.