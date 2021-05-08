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Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında? GS Başkan Adayı Metin Öztürk'ün listesinde kimler var?

Galatasaray kulübü başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıklayan Metin Öztürk merak ediliyor. Pek çok taraftar Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında? GS Başkan adayı Metin Öztürk'ün listesinde kimler var? sorularını araştırıyor.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 04:14
Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında? GS Başkan Adayı Metin Öztürk'ün listesinde kimler var?
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Mayıs ayı sonunda Galatasaray kulübünde yapılacak başkanlık seçimleri merak edilirken adaylığını açıklayan Metin Öztürk pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Adaylık dosyasını divan kuruluna teslim eden Öztürk’ün kim olduğu merak edilirken aynı zamanda açıklamaları da merak ediliyor. Metin Öztürk hayatı ile merak edilirken aynı zamanda kariyeri ve başardığı işler ile de merak edilenler arasında yerini aldı.

Adaylığını açıkladıktan sonra kamera karşısına geçen Metin Öztürk, 20 aydır hazırlandıklarını ve başkan olması durumunda kulübün nasıl bir ekonomik sorunda olduğunu bildiklerini açıkladı. 29 Mayıs’ta yapılacak olan divan kurulu seçimleri ile ilgili gelen sorulara da yanıt veren Öztürk Fenerbahçe’nin 6 Haziran’da yapacağını belirtirken eğer seçimlerin Eylül veya Ekim aylarına ertelenirse bunun kötü niyetli bir plan olacağında dikkat çekti.

Galatasaray’ın yakın zamanda 300 milyon TL ödeme yapacağının altını çizen Öztürk ilk etapta 100 milyon TL ödeyeceklerini ancak ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın tüm başkan adaylarını arayarak durumla ilgili bilgilendirme yaptığı ve ‘hazırlıklı gelin Galatasaray’ımızı sıkıntıya düşürmeyin’ dediğini dile getirdi. Kasa için 200 milyon TL ödemeye hazır olduklarını ancak 280 milyon TL’ye daha ihtiyaç olduğunu belirten Öztürk 29 Mayıs’a kadar bu miktarın toplanmaya çalışacağını belirtti.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk’ün yönetim kurulu listesinde Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Bunaz, Tanur Lara YIlmaz, Ethem Baturalp Pamukçu’nun olduğu açıklandı.

Metin Öztürk kimdir?

1961 İstanbul doğumlu olan Metin Öztürk 1985 yılında Sigortacı adlı gazetesini çıkarmıştır. Daha sonrasında Güneş Reklamcılık adı altında sigorta şirketlerinin danışmanlıklarını üstlenerek alanında bir ilke imza atmış ve sigortacılık sektöründe 15 yıl boyunca Sigortacı Gazete ile hizmet vermiştir.

2015 – 2018 yılları arasında 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Deneği başkanlık görevini üstlenen Metin Öztürk geçmiş Galatasaray seçimlerinde Dursun Özbek’in listesinde yer alarak Mustafa Cengiz’e kaybetmiştir. 4 Mart Galatasaray genel kurulunda ‘Mustafa Cengiz ve ekibi ibrayı hak etmediler. İbrasızlık doğru bir karardı ancak yanlış zamanda yapıldı. Eğer genel kurul Mayıs ayında olsaydı ben de ibra etmezdim’ açıklamaları sonrasında adından söz ettirmiştir.

2 kız ve 1 erkek evladı olan Metin Öztürk sigortacılık sektöründe 41 yıldır aktif olarak görev almasına karşın Assistline şirketinin de pazarda ki en büyük yöneticilerinden birisidir.

 




Son Güncelleme: 08.05.2021 04:14
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