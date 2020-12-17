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Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten Fenerbahçe iddialarına cevap!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen ancak kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten çıkan Fenerbahçe iddialarına cevap geldi. Mesut Özil ile pek çok kulübün ilgilendiğini belirten Söğüt'ün Fenerbahçe için söyledikleri bomba etkisi yarattı.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:06
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten Fenerbahçe iddialarına cevap!
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Son günlerde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil konusunda oyuncunun hem menajerliğini hem de avukatlığını yapan Doktor Erkut Söğüt’ten önemli açıklamalar geldi. Mesut Özil’in birçok ülkeden teklif aldığını açıklayan Söğüt Mesut Özil’in Arsenal’de kadro dışı kalmasının hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Hayal kırıklığı yaşandı

Erkut Söğüt, Mesut Özil’in Arsenal’de kadro dışı kalmadan önce kimsenin kendilerine bilgi vermediğini ve açıklamalar sonrasında şok olduklarını açıklarken bu durumun büyük hayal kırıklığı olduğunun altını çizdi.

Mesut en iyiler arasında

Kadro dışı kalmasına rağmen bireysel antrenmanlarına devam eden Mesut Özil’in halen dünyanın en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Erkut Söğüt birçok takımın kapılarını çaldığını ve Mesut’un ilerleyen günlerde açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Futbol oynamayı çok özledi

Arsenal ile halen 6 yıllık sözleşmesi olduğunu dile getiren Erkut Söğüt Mesut Özil’in futbolu çok özlediğini ve tekrar formayı alabilmek için çok çalıştığını açıkladı.

Fenerbahçe ile görüştük

Fenerbahçe iddialarına da açıklık getiren Söğüt, ‘Fenerbahçe ile ilgili durumumuzu ise açıkça belirtmek istiyorum. Evet Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak.’ Açıklamalarında bulundu.

Üzüntülüyüz

Erkut Söğüt açıklamalarında transfer gündeminde bazı kişilerin Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında ki ilişkiyi kötüye kullandığını ve spekülasyonlara neden olduğunu belirtirken durumdan üzüntü duyduklarını açıkladı.

Mesut Özil’in menajeri benim

Mesut Özil’in çıkan iddialardan rahatsız olduğunu belirten Söğüt, ‘Mesut Özil’in menajeri benim ve abisi Mutlu Özil. Bizler tarafından resmi açıklamalar yapılmadan kimse kendisine Mesut Özil üzerinden Pazar oluşturmasın.’ Dedi.

BİLD açıklamıştı

Bild gazetesi geçtiğimiz günlerde Mesut Özil’in en yakın olduğu kulübü Fenerbahçe olarak açıklaması üzerine kamera karşısına geçen Erkut Söğüt sert açıklamalarda bulundu. ESPN ise Mesut Özil için MLS takımlarından pek çoğunun nabız yokladığını açıklamıştı.

2013’ten beri Arsenal’de

2013 yılından beri Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil çıktığı 244 maçta 44 gol ve 71 asistlik performansı bulunuyor. İngiliz devinden yıllık 20 milyon Euro’ya yakın maaş alan Özil son yaşananlar sonrasında kadro dışı kaldı.

İndirimi reddetti

Pandemi döneminde Arsenal’in talep ettiği maaş indirimlerini reddeden Mesut Özil’in kulüp ve yöneticileri ile arası açılmıştı. İlerleyen süreçlerde ise teknik direktör tarafından kadro dışı bırakılan Mesut bireysel antrenmanlarına devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:06
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ArsenalFenerbahçeMesut ÖzilMenajerErkut SöğütAçıklama
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