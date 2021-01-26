Mesut Özil'in imza törenine basın mensuplarından büyük ilgi!

Mesut Özil’in imza törenine 132 tane basın üyesi akreditasyon başvurusu yaptı

Geçtiğimiz günlerde yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada konuşulan Fenerbahçe’ye transfer edilen Mesut Özil’in imza töreni de oldukça ilgi çekici olacak gibi görünüyor. Başarılı futbolcunun yapılacak transferi için imza törenine basın mensuplarından da inanılmaz bir ilgi yağıyor. Sözü edilen transfer hakkında pek çok kişi konuşuyor ve topladığı ilgiye bakılırsa daha da konuşulacak gibi görünüyor.

Bir İngiliz takımı olan Arsenal’de oynayan futbolcunun transferi geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’ye yapılmıştı ve o günden beri herkesin odak noktası bu transfer oldu. İmza töreni çarşamba günü gerçekleştirilecek olan başarılı sporcunun imza töreni saat 15.00’de olacak.

Akreditasyon başvurusu yapan basın mensubu sayısı 132!

Henüz 32 yaşında olan başarılı oyuncu genç yaşında kariyerinin zirvesini görmeye devam ediyor. Futbolcunun transferine yalnızca izleyicilerden değil basın mensuplarından da yoğun ilgi görülüyor. Özil, İstanbul’a gelişi ile sosyal medya hesaplarında pek çok paylaşım yaptı ve pek çok futbolcudan da transferi hakkında iyi dilek mesajları geldi. Brezilyalı eski Fenerbahçe oyuncusu Alex de Souza da paylaşım yapanlardan biridir.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden edinilen bilgi doğrultusunda başarılı oyuncunun imza töreni Divan Fenerbahçe Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak. Bu törene ilgi oldukça yoğun. İmza törenine 132 basın mensubu, 64 farklı kuruluş katılacak. Yerli kuruluşların ve üyelerin yanında 10 tane yabancı kurum da akreditasyon başvurusu yaptı.

Mesut Özil’in Fenerbahçe ile birlikte ilerleyeceği bu 3,5 yıllık süre ise imza töreninde netleşecek.