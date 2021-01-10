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Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil, Fenerbahçe transferine göz kırptı!

Yıldız oyuncu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili iddiaların dolandığı bu dönem içinde Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den çok ses getiren bir paylaşım geldi. Mutlu Özil, yaptığı paylaşım ile transfere adeta "göz kırptı"...

10 Ocak 2021 Pazar 21:39
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil, Fenerbahçe transferine göz kırptı!
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Son günlerde Sarı Lacivertli kulübün yıldız oyuncu Mesut Özil’i transfer edeceğine yönelik haberlerin yapılmasıyla birlikte taraftarlar da transfere ilişkin gelişmeleri takip ediyorlar. Devre arasında büyük transferin yapılması beklenirken bir yandan da Mesut Özil ya da Fenerbahçe yönetiminden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Son olarak Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil tarafından sosyal medya üzerinde yapılan bir paylaşım ardından milyonlarca taraftar artık transfere kesin gözüyle bakmaya başladılar. Mutlu Özil, İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımında Fenerbahçe amblemini paylaşarak altına göz kırpma emojisini yerleştirdi. Mutlu Özil’in bu paylaşımı, kardeşi Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferinde netlik kazanıldığı yorumunun yapılmasına neden oldu. İşte Mutlu Özil’in o çok ses getiren paylaşımı…



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMesut ÖzilMutlu ÖzilArsenalTransfer
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