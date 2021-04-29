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Mesut Özil'den memleketine Ramazan yardımı

Fenerbahçe’nin devre arasında transfer ettiği dünyaca ünlü starı Mesut Özil, memleketi Devrek’te ihtiyaç sahibi insanlara gıda kolisi dağıttı. Bu yardımlar Kızılay üzerinden verildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 21:53
Mesut Özil'den memleketine Ramazan yardımı
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Fenerbahçe’nin devre arasında İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal’den transfer ettiği dünyaca ünlü süper star Mesut Özil, memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yardıma muhtaç olan insanlara Kızılay üzerinden gıda kolisi dağıtarak mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi insanların imdadına koştu.

Mesut Özil’in yardımlarını alan vatandaşlar, Özil’e çok teşekkür etti. Kolilerin üzerinde "Mesut Özil ve ailesinden sevgilerle" yazısı yazıyordu. Konuyla alakalı konuşan Kızılay Devrek Şube Başkanı Aydın Çolpa, ‘’Kızılay olarak Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi Devrek’te de yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Ramazan ve pandeminin aynı döneme gelmesinden dolayı çalışmalarımızı daha fazla yoğunlaştırdık. Mesut Özil ülkemizin ve memleketimizin en büyük değerlerinden. Kızılay olarak, hemşerilerimiz adına ona çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.




Son Güncelleme: 29.04.2021 21:53
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Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilKızılay
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