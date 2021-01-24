Mesut Özil'den anlamlı hareket! Kızı adına 100 öğrenciye burs sağladı

Fenerbahçe Spor Kulübünün Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in iyilik hareketlerinin ardı arkası kesilmiyor. iki yıl önce Türkiye güzellik kraliçesi Amine Gülşe ile dünya evine giren Mesut Özil, evliliklerinin şerefine 1000 çocuğun ameliyat masraflarını üstlenmişti.

Daha sonra İngiltere'de 50 bin ihtiyaç sahibi kişiye yemek yardımı yapan ünlü futbolcu Mesut Özil, şimdi de 100 çocuğunun yüzünü güldürdü.

Mesut Özil'in küçük bebeği Eda adına eğitim desteğine muhtaç 100 öğrencinin burs masraflarını üstlendiği öğrenilirken Amine Gülşe, yaptığı bir paylaşımda eşinin gerçekleştirdiği bu destek karşısında çok duygulandığı belirtildi. Kızı ve kendi için çok anlamlı bir hediye olduğu ifade eden Amine Gülşe'nin, "Mesut, beni çok mutlu etti" dediği ifade edildi.