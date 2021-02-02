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Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci Hatayspor maçı kadrosunda var mı, oynayacaklar mı?

Fenerbahçenin yeni transferleri zorlu Hatayspor deplasmanında kadroda olup olmayacağı ve oynayabilecekler mi sorusunun cevabını merak ediliyor.

02 Şubat 2021 Salı 14:47
Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci Hatayspor maçı kadrosunda var mı, oynayacaklar mı?
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Tff Süper lig’de 23.hafta heyecanı yaşanıyor.Lider Beşiktaş evinde Trabzonspor’a 2-1 yenilmesiyle liderlik el değiştirerek Fenerbahçeye geçmiştir.Zorlu mücadelelerin yaşanacağı bu haftada lider Hatayspor deplasmanına bugün saat 16.00’da çıkacak.Fenerbahçe futbolseverleri takımlarının yeni transferlerinin kadroda olup olmadığını merak ediyor.Maç saatinde Teknik Direktör Erol Bulut’un maç saatinde karar vermesi bekleniyor.İrfancan Kahveci’nin oynaması kesin olarak bakılırken,Mesut Özil ise maçın 75.dakikasında oyuna girerek forma giymesi tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 02.02.2021 14:47
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Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilIrfancan KahveciFenerbahçe
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