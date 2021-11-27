Mesut Özil, takımıyla birlikte çalışmalara başladı!

Sarı-lacivert formasını giydikten sonra sakatlıklar yaşayan ve bu yüzden çok fazla katılamayan Mesut Özil, en son Galatasaray'ın karşısında gösterdiği başarılı bir performans gösterdi. Maçta bir sakatlık yaşayan Özil, Fenerbahçe'nin daha sonra oynadığı Olympiakos deplasmanın kadrosunda yer alamadı.
Olympiakos maçı sonrasında İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hiç vakit kaybetmeden Samandıra'ya geçti. Burada sarı-Lacivertli ekibin içinde Olympiakos maçında görev almayan futbolculara antrenmanlar yaptırıldı.
Son Güncelleme: 27.11.2021 12:42