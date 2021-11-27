Mesut Özil, takımıyla birlikte çalışmalara başladı!

Sarı-lacivert formasını giydikten sonra sakatlıklar yaşayan ve bu yüzden çok fazla katılamayan Mesut Özil, en son Galatasaray'ın karşısında gösterdiği başarılı bir performans gösterdi. Maçta bir sakatlık yaşayan Özil, Fenerbahçe'nin daha sonra oynadığı Olympiakos deplasmanın kadrosunda yer alamadı.

Olympiakos maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in sakatlığının iyiye gittiği öğrenilirken, başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Olympiakos maçı sonrasında İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hiç vakit kaybetmeden Samandıra'ya geçti. Burada sarı-Lacivertli ekibin içinde Olympiakos maçında görev almayan futbolculara antrenmanlar yaptırıldı.