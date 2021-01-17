Mesut Özil saat kaçta, hangi havaalanına inecek? Mesut Özil Türkiye'ye geliş saati

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma yapması sonrasında ülke gündemi Fenerbahçe’ye kenetlendi. Mesut Özil’in İstanbul’a ne zaman geleceği merak edilirken dünyaca ünlü yıldızın bu gece 00.15’te Sabiha Gökçen havalimanına gelerek Fenerbahçe’ye katılması bekleniyor.

Prensiplerde anlaşmaya varılan Mesut Özil’in özel uçakla Türkiye’ye geleceği açıklanırken özel uçağın İstanbul Atatürk Havalimanından kalktığı ve 20.30’da Londra’da olacağı açıklandı. Geri gelecek olan uçağın 00.15’te Türkiye’de olması bekleniyor.

Uçakta Mesut Özil, Amine Gülşe ve Özil’in menajeri Erkut Söğüt ile birlikte Mutlu Özil’in geleceği açıklandı.

Mesut Özil son dakika açıklamalarında, Mesut Özil: ‘Almanya için oynamaya karar vermiş olmam, Türkiye’yi kalbimde taşımadığım, Türkiye’yi kafamda bitirdiğim, kendimi Türkiye’ye ve Türk insanına kapadığım anlamına gelmiyordu. Fenerbahçe benim çocukluk aşkım.’ Dedi.