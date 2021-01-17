İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...
3 sosyal medya platformunun temsilcili atama işlemleri için son 2 gün!
Son Dakika
3 sosyal medya platformunun temsilcili...

Mesut Özil saat kaçta, hangi havaalanına inecek? Mesut Özil Türkiye'ye geliş saati

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Mesut Özil bugün itibari ile İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Pek çok taraftar ise, Mesut Özil saat kaçta, hangi havalimanına inecek? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

17 Ocak 2021 Pazar 17:21
Mesut Özil saat kaçta, hangi havaalanına inecek? Mesut Özil Türkiye'ye geliş saati
Takip Et:

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma yapması sonrasında ülke gündemi Fenerbahçe’ye kenetlendi. Mesut Özil’in İstanbul’a ne zaman geleceği merak edilirken dünyaca ünlü yıldızın bu gece 00.15’te Sabiha Gökçen havalimanına gelerek Fenerbahçe’ye katılması bekleniyor.

Prensiplerde anlaşmaya varılan Mesut Özil’in özel uçakla Türkiye’ye geleceği açıklanırken özel uçağın İstanbul Atatürk Havalimanından kalktığı ve 20.30’da Londra’da olacağı açıklandı. Geri gelecek olan uçağın 00.15’te Türkiye’de olması bekleniyor.

Uçakta Mesut Özil, Amine Gülşe ve Özil’in menajeri Erkut Söğüt ile birlikte Mutlu Özil’in geleceği açıklandı.

Mesut Özil son dakika açıklamalarında, Mesut Özil: ‘Almanya için oynamaya karar vermiş olmam, Türkiye’yi kalbimde taşımadığım, Türkiye’yi kafamda bitirdiğim, kendimi Türkiye’ye ve Türk insanına kapadığım anlamına gelmiyordu. Fenerbahçe benim çocukluk aşkım.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilFenerbahçeTransferAnlaşma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de cezalı Mert Hakan yerine Ferdi forvet arkasında yer alacak
Fenerbahçe'de cezalı Mert Hakan yerine Ferdi forvet arkasında yer alacak
Fenerbahçe Spor Kulübü 2021 yılında maç kaybetmedi
Fenerbahçe Spor Kulübü 2021 yılında maç kaybetmedi
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması
Galatasaray ile dev derbiye hazırlanan Beşiktaş'ta forma kararı!
Galatasaray ile dev derbiye hazırlanan Beşiktaş'ta forma kararı!
Fenerbahçe'nin efsane transferi Mesut Özil'in İstanbul'a gelmesine saatler kaldı
Fenerbahçe'nin efsane transferi Mesut Özil'in İstanbul'a gelmesine saatler kaldı
Süper Lig'de kriz! Oyuncular antrenmana çıkmadı!
Süper Lig'de kriz! Oyuncular antrenmana çıkmadı!

Popüler Haberler

Mesut Özil saat kaçta, hangi havaalanına inecek? Mesut Özil Türkiye'ye geliş saati
2021 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
Seksenler dizisi Mikser Melahat (Özlem Tokaslan) kimdir?
TOKİ Karaman'da kaç konut yapacak? Toki Karaman konut ihalesi ne zaman yapılacak?
Kayseri askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Rüyada dondurma yemek görmek neye işaret eder?
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 17 Ocak 2021
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
KOSGEB Esnaf Destek Ocak 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Vefa Sosyal Destek ekipleri destek hattı iletişim numarası kaç?
Avenue 5 2.sezon ne zaman çıkacak? HBO Avenue yeni sezon konusu ve oyuncuları
En güncel DNS sunucuları – 2019 En iyi DNS ayarları
Beni Bırakma dizisinin Gönül'ü güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor!
Garanti Bankası konut kredisi faizlerini indirdi! İşte yeni kredi faiz oranları
Rüyada amca görmek görmek neye işaret eder? Rüyada amca görmenin anlamları ve yorumları
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Ocak 2021 kredi kampanya detayları
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.