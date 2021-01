Fenerbahçe'nin transferde sona geldiği Mesut Özil'in bütün sosyal medya hareketi en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Alman asıllı Türk futbolcu son olarak dünyaca ünlü şef Nusret'in 'Come to Fenerbahçe' göndersini beğendi. Bu beğeniyi gören Fenerbahçe taraftarları Mesut Özil’e 'Gel artık' mesajlarını atmaya başladı.

Mesut Özil transferi hakkında hem Arsenal kulübünün hem de Fenerbahçe’nin anlaşmasının an meselesi olduğu düşünülüyor. Yakın zaman içerisinde Özil’in transferi tamamlanarak sarı-lacivertli formayı terleteceği muhtemel görünüyor.