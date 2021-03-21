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Mesut Özil neden kadroda yok, neden kadro dışı? Mesut Özil ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi tüm Avupa'da geniş yankı uyandırdı. Geldiği günden beri beklentileri veremeyen Özil, sakatlığından dolayı birden fazla maç kaçırdı. İşte Mesut Özil'in dönüş tarihi hakkında bilgiler...

21 Mart 2021 Pazar 22:11
Mesut Özil neden kadroda yok, neden kadro dışı? Mesut Özil ne zaman dönecek?
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Mesut Özil  , Fenerbahçe formasıyla 6 süper lig maçına ve 1’de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu maçların 4’ünde ise ilk 11’de şans buldu ve bu maçlardan sadece birinde 90 dakika top oynadı.

Takıma henüz katkı sağlamayan yıldız oyuncu kısa süre önce sakatlanmıştı. Fenerbahçe taraftarı bu duruma üzüldü. Mr sonucuna göre bağlarında yırtık olan Özil ,bu akşam oynanan Beşiktaş mücadelesinin kadrosunda da yoktu. Sakatlık durumuna göre Denizlispor maçında sahada olup olmayacağı belli olacak.

Sakatlığının ardından sosyal medyada sakatlığı ile mesaj yayımladı. Takıma bu süreçte yardımcı olamayacağı için üzgün olduğunu ifade eden Özil, sahaya erken dönebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Destek veren herkese teşekkür ettiği ifadelerini de kullanmıştı .

Avrupa’da manşet oldu

Daily Mail, golü kaçırdıktan sonra sakatlanıp sahayı terk ettiğini ifade etti. Bazı medya kurumları da aynı ifadeleri Özil için kullandı. Sosyal Medya’da da kaçırdğı gol sonrası gündemi meşgul etmişti.

Sağlık durumu hakkında

Fenerbahçe kulübü ,intenet sitesinden bir açıklamada bulundu. Bu açıklamada; Mesut Özil’in aldığı darbe sonucunda ayak bileğinin burkulduğu ifade edildi. MR sonrası ayak bileğinin iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıkların olduğu açıklandı.

Ünlü futbolcunun sakatlığının sürdüğü açıklandı. Milli aradan sonra oynanacak Denizlispor maçına yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:11
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Mesut ÖzilMesut Özil Ne Zaman Dönecek
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