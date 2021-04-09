Mesut Özil ne zaman oynamaya başlayacak? Mesut Özil sakatlığı ne zaman geçecek?

Fenerbahçe, 12 Nisan Pazartesi günü Gaziantep FK ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Emre Belözoğlu’nun yönetiminde olan sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenmanlarını saat 11.00’de gerçekleştirdi.

Mesut Özil geri dönüyor

Fenerbahçe SK tarafından antrenmana ilişkin kareler paylaşıldı. Mesut Özil de bu karelerde yer alırken, antrenmanın ilk bölümünü takımı ile ikinci bölümü ise özel program ile çalıştı. Yıldız oyuncu 12 Nisan’da oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyecek.

Öte yandan Sadık Çİftpınar ve Diego Perotti’nin tedavisi sürerken, Nazım Sangare ise kendisi için hazırlanan özel program ile çalışmalarına devam etti.