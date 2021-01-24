Mesut Özil ne zaman forma giyecek, Fenerbahçe Kayserispor maçında oynayacak mı?

Dünya üzerinde çoğu yerden Mesut Özil’e tebrikler ve destekler yağmaya devam ediyor. Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut'un Türkiye'ye gelmiş en büyük oyunculardan olduğunu belirtti. “Mesut, kariyer olarak Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük yıldız.” dedi.

Peki, Mesut Özil hangi maçta boy göstermeye başlayacak

Fenerbahçe kulübündense “rüya gerçek oldu” olarak bir sevinç mısrası yayınlandı. Bunu karşı olarak da transferi gerçekleştiren ünlü futbolcu “çubuklu formayla başarı dolu yıllar şampiyonluklar diliyoruz” paylaşımında bulundu.

En yakın tarihli Fenerbahçe maçı 25.01.2021 olarak yani yarın gerçekleşecek. Kayseri sporla mücadele edecek sarı-lacivert takımda bu hafta Mesut Özil dahil olmayacak. Fakat önümüzdeki hafta Fenerbahçe- ÇAYKUR Rizesporla gerçekleşecek mücadelede yer alacağı söyleniyor.