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Mesut Özil kendisine yabancı madde atan Alman taraftarlara yanıt verdi

UEFA Avrupa Ligi gruplarında Frankfurt ile karşılaşan Fenerbahçe’de Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, tepkilere yanıt verdi. Alman taraftarlar maçı içinde Mesut’a yabancı madde fırlattı. Yıldız oyuncu maç sonrasında tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

17 Eylül 2021 Cuma 12:38
Mesut Özil kendisine yabancı madde atan Alman taraftarlara yanıt verdi
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UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçına Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil’e Alman taraftarlardan tepki gelmişti. Mesut’a maç için yabancı madde fırlatan Alman taraftarlara yıldız oyuncudan maç sonunda sürpriz yanıt geldi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öpücük emojisi kullanarak kendisine tepki gösterenlere yanıt verdi. Mesut’un bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Mesut Özil Frankfurt karşısında takımı adına golü atan isim olmuştu.


Son Güncelleme: 17.09.2021 12:38
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMesut Özil
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