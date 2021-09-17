Mesut Özil kendisine yabancı madde atan Alman taraftarlara yanıt verdi

UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçına Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan’de Türk asıllı Alman yıldız’e Alman taraftarlardan tepki gelmişti. Mesut’a maç için yabancı madde fırlatan Alman taraftarlara yıldız oyuncudan maç sonunda sürpriz yanıt geldi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öpücük emojisi kullanarak kendisine tepki gösterenlere yanıt verdi. Mesut’un bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Mesut Özil Frankfurt karşısında takımı adına golü atan isim olmuştu.