Mesut Özil, Kayserspor maçını tribünden takip etti!

Fenerbahçe’nin Arsenal’den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ligde oynanan Kayserispor maçını tribünden takip etti. Karantina süreci nedeniyle kadroya alınamayan Mesut Özil takımını yalnız bırakmadı.

32 yaşında ki dünyaca ünlü yıldız 5 eksiği olan Fenerbahçe’nin maçını tribünden takip etti. Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand ve Sinan Gümüş’ün olmadığı maçta yeni transfer Szalai ilk defa forma giydi.

Mesut Özil’in ne kadar maaş alacağı da açıklanırken dünyaca ünlü futbolcunun 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 3 milyon Euro garanti ücrete ek olarak 550 bin Euro’da imza parası aldığı belirtildi.

İmza töreni Çarşamba günü yapılacak olan Mesut Özil’in 27 Ocak 2021 tarihinde resmi sözleşmeye imza atacak. Erol Bulut’un forma şansı vermesi durumunda gelecek hafta oynayabilecek olan M esut Özil’in performansı merak ediliyor.