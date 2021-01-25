İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Mesut Özil, Kayserspor maçını tribünden takip etti!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Kayserispor maçını tribünden takip etti. Takımını yalnız bırakmayan Özil'in yıllık maaşı ve imza tarihide açıklandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 21:47
Mesut Özil, Kayserspor maçını tribünden takip etti!
Takip Et:

Fenerbahçe’nin Arsenal’den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ligde oynanan Kayserispor maçını tribünden takip etti. Karantina süreci nedeniyle kadroya alınamayan Mesut Özil takımını yalnız bırakmadı.

32 yaşında ki dünyaca ünlü yıldız 5 eksiği olan Fenerbahçe’nin maçını tribünden takip etti. Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand ve Sinan Gümüş’ün olmadığı maçta yeni transfer Szalai ilk defa forma giydi.

Mesut Özil’in ne kadar maaş alacağı da açıklanırken dünyaca ünlü futbolcunun 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 3 milyon Euro garanti ücrete ek olarak 550 bin Euro’da imza parası aldığı belirtildi.

İmza töreni Çarşamba günü yapılacak olan Mesut Özil’in 27 Ocak 2021 tarihinde resmi sözleşmeye imza atacak. Erol Bulut’un forma şansı vermesi durumunda gelecek hafta oynayabilecek olan Mesut Özil’in performansı merak ediliyor.

 

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 21:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMesut ÖzilKayserisporTribün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u rahat yendi
Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u rahat yendi
Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı kadroya katmak istiyor!
Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı kadroya katmak istiyor!
Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında ki gerginlik Kayserispor maçında da sürdü!
Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında ki gerginlik Kayserispor maçında da sürdü!
Galatasaray'da 3. Henry Onyekuru dönemi resmen başladı!
Galatasaray'da 3. Henry Onyekuru dönemi resmen başladı!
Kasımpaşa noktayı ilk yarıda koydu!
Kasımpaşa noktayı ilk yarıda koydu!
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu transferini duyurdu!
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu transferini duyurdu!

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi izlendi mi? Maraşlı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Maraşlı dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Bim Heifer sterilizasyon spreyi ürün yorumları ve incelemeleri
Belediye bursu nedir? 2021 Karşılıksız belediye bursu alma ve burs başvuru şartları
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmek anlamı, tabiri nedir?
Çukur dizisinde Yasmin karakterine Gamze Doğanoğlu hayat veriyor
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisinde Mahur karakterine Alina Boz hayat veriyor
4 farklı branşa 240 uzman erbaş alımı yapılacak! Uzman erbaş alımı başvuru şartları ve detayları
Çocuk dizisi nerede çekiliyor? Çocuk dizisi çekim yeri ve mekanları
Kaza Orucu nedir, ne zaman tutulur? Kaza orucunun niyeti ve zamanları
Youtuber fenomenleri ve kanal sahipleri aylık ne kadar para kazanıyor?
Evde sağlıklı saç bakımı önerileri
Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterini Mehmet Pamukçu canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Çipli yeni kimlik kartı kayıp cezası kaç TL'dir? 2021 Yeni kimlik nasıl çıkarılır?
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Maraşlı Maraşlı kimdir? Burak Deniz biyografisi
Maraşlı dizisi Necati karakteri kimdir? Serhat Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.