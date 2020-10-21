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Mesut Özil kadro dışı kaldıktan sonra ilk açıklamayı yaptı!

Arsenal'in 32 yaşındaki yıldızı Mesut Özil, takımın Premier Lig kadrosunda yer almaması sonrasında kritik bir açıklamada bulundu. Türk asıllı Alman futbolcu kadroda yer almadığı için üzgün olduğunu ancak çalışmaya devam edeceğini söyledi...

21 Ekim 2020 Çarşamba 23:39
Mesut Özil kadro dışı kaldıktan sonra ilk açıklamayı yaptı!
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımın lig kadrosuna alınmadı. Bu gelişmenin yaşanması ardından kritik bir açıklamada bulunan Özil üzüntüsünü dile getirdi.


Mesut Özil Twitter hesabından yaptığı açıklamasında Arsenal taraftarlarına hitap ederek, “Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum” açıklamasında bulundu.

Covid-19 virüsü salgını sebebiyle liglere ara verildiği döneme kadar Mikel Arteta’nın yönettiği takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğu ifade eden Özil, kendi performansını de beğendiğini ancak işlerin bir anda tersine döndüğünü ve Arsenal için oynamasına izin verilmediğini aktardı.

Mesut Özil açıklamalarının devamında Londra’yı evi gibi gördüğünü ve Arsenal’de pek çok iyi arkadaşı olduğunu söyledi. Taraftarlarla da aralarında iyi bağ olduğunu belirten 32 yaşındaki yıldız oyuncu takıma dönmek için mücadele vereceğini ve Arsenal’deki 8. Sezonunun böyle bitmesine izin vermeyeceğini dile getirdi. Antrenmanlara da en iyi şekilde devam edeceğini söyledi.



Son Güncelleme: 21.10.2020 23:39
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Premier LigArsenalMesut Özil
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