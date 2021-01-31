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Mesut Özil Galatasaray derbisinde oynayacak mı? 6 Şubat Fb GS derbi maçında Mesut Özil forma giyecek mi?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine kısa süre kala pek çok kişi Mesut Özil'in maçta forma giyip giymeyeceğini araştırmaya başladı. Pek çok kişi, Mesut Özil Galatasaray derbisinde oynayacak mı? 6 Şubat Fb Gs derbi maçında Mesut Özil forma giyecek mi? sorularını araştırmaya başladı.

31 Ocak 2021 Pazar 19:56
Mesut Özil Galatasaray derbisinde oynayacak mı? 6 Şubat Fb GS derbi maçında Mesut Özil forma giyecek mi?
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Türkiye Süper Lig’inin 23. Haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi merak edilmeye devam ederken taraftarlar Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Mesut Özil’in maçta forma giyip giymeyeceğini araştırmaya başladı.

6 Şubat 2021 saat 19.00’da Ülker Stadyumunda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin en merak edilen konusu Mesut Özil olurken konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Mesut Özil derbide oynayacak mı?

Resmi sözleşmeyi imzalayarak Fenerbahçe’ye katılan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil’in Çaykur Rizespor maçında forma giymemesi sonrasında derbi için mi hazırlanıyor soruları merak edilmeye başlandı. Spor yorumcuları konu ile ilgili çıkış maçının derbi olacağını yinelerken Fenerbahçe kulübünden resmi açıklama yapılmadı.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:56
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FenerbahçeGalatasarayDerbi6 şubatMesut ÖzilFormaOynayacak Mı
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