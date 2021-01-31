Mesut Özil Galatasaray derbisinde oynayacak mı? 6 Şubat Fb GS derbi maçında Mesut Özil forma giyecek mi?

Türkiye Süper Lig’inin 23. Haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi merak edilmeye devam ederken taraftarlar Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Mesut Özil’in maçta forma giyip giymeyeceğini araştırmaya başladı.
Mesut Özil derbide oynayacak mı?
Resmi sözleşmeyi imzalayarak Fenerbahçe’ye katılan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil’in Çaykur Rizespor maçında forma giymemesi sonrasında derbi için mi hazırlanıyor soruları merak edilmeye başlandı. Spor yorumcuları konu ile ilgili çıkış maçının derbi olacağını yinelerken Fenerbahçe kulübünden resmi açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 31.01.2021 19:56