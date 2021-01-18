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Mesut Özil Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin transfer ettiği dünyaca ünlü türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i İstanbul'a getiren özel uçak Atatürk Havalimanına indi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 01:22
Mesut Özil Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Fenerbahçe'nin sezon arasında İngiltere'den transfer ettiği dünyaca ünlü Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i İstanbul'a getiren özel uçak az önce İstanbul Atatürk Havalimanına indi.

İngiltere'de 4 gün karantinada kalan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil 6 gün'de İStanbul'da karantinada kalacak ve karantina süresi bittikten sonra gerekli kontroller yapılarak sözleşme imzalamasından sonra Fenerbahçe takımında 67 numaralı forma ile çalışmalara başlayacak.

Öte yandan kariyeri boyunca  Real Madrid, Arsenal gibi dünyaca ünlü büyük klüplerde top koşturan başarılı futbolcu fenerbahçe takımı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 01:22
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MesutMesut ÖzilFenerbahçe
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