Mesut Özil Erzurumspor maçında kendini gösterdi ! Mesut Özil kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Fenerbahçe’ye transferi ile günlerce konuşulan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sarı lacivert forma ile başarısını gözler önüne sermeye devam ediyor. Başarılı futbolcu, Erzurum maçında geçen haftalara oranla çok daha iyi performans sergileyerek dikkatleri üzerine topladı. Özil, maçta arkadaşlarına 3 şut pası verdi lakin bu paslar asiste dönüşmedi. Mesut Özil’in maçtaki başarısının ardından izleyiciler Mesut Özil’in kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak etmeye başladı. İşte konuya ilişkin detaylar…

Dünyaca ünlü futbolcu talihsiz sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta Antalya karşısında forma giymişti. Sakatlığının ardından çıktığı ilk karşılaşmada doğal olarak üstün bir performans sergileyememişti. Lakin 32 yaşındaki yıldız futbolcu dünkü maçta çoğu pozisyonunda başarısını gözler önüne serdi. Başarılı futbolcu sahadaki 71 dakikasında 71 kez topla buluştu. Girdiği iki mücadeleyi de kazandı. Bununla beraber %90.6 pas isabeti ile oynadı. Mesut Özil'in, ligin en kritik virajına girilen dönemde performansını her geçen hafta yükseltmesi yüzleri güldürdü.

Mesut Özil kimdir?

Mesut Özil’in babası Mustafa ve annesi Gülizar Devrek’in Hışıroğlu köyünden çiftçi ve işçi sıfatı ile 1970’li yıllarda Almanya’ya göç etmişlerdir. Özil’in Mutlu adında futbolcu bir abisi ve iki tane de kız kardeşi vardır. Türk asıllı Alman millî futbolcu olan Özil, Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyiyordu.

2006 yılından itibaren Almanya’nın genç milli takımlarında oynamaya başlayan Özil, oyun kurucu görevinde idi. Bunun yanı sıra 2009 senesinden beri Almanya milli takımında oynamaktadır. Mesut Özil 2010 senesinde FİFA Dünya Kupası’nda tunuvanın en değerli oyuncusuna Altın Top Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Özil, profesyonel futbol kariyerine ise 2006 senesinde doğduğu şehrin takımında, Schalke’de başlamıştır. Daha sonra 2008 senesinde Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yılının yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42.500.000 Euro karşılığında transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.

Mesut Özil, ilk milli maçını ise 11 Şubat 2009’da Norveç milli takımına karşı oynadı. Bunun yanı sıra 2010 senesinde Güney Afrika FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Milli takımdaki ilk golünü ise Gana’ya karşı attı. Özil, tunuva boyunca ilk 11’de yer aldı. Almanya ile beraber dünya üçüncüsü oldu. FIFA Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası SV Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu.

Mesut Özil nereli ve kaç yaşında?

Aslen Zonguldaklı olan ünlü futbolcu Gelsenkirchen’de doğmuştur. Almanya’da büyüyen futbolcu 15 Ekim 1988 tarihinde doğmuştur.

Mesut Özil’in eşi kimdir?

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Türk kökenli İsveç vatandaşı olan, oyuncu ve manken Amine Gülşe ile evlidir. Gülşe, 30 Nisan 1993 doğumludur. Başarılı bir oyuncu olan Gülşe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca bilmektedir. Eğitimini ise High School Of The Gothenburg Regione’de tamamlamıştır. 2014 yılında Türkiye Güzellik Yarışması’nda Miss Turkey birincisi olmuştur. Bir önceki yılın tacını Rüveyda Öksüz’den almıştır. Kendisi uluslararası arenada ülkemizi temsil etmiştir. Kariyerine ilk olarak modellikle başlayan Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrol canlandırmıştır. 2019 yılının Ocak ayında Mesut Özil ile nişanlanmış ardından evlenmiştir. Çiftin bir kız çocuğu vardır. 1.78 boyundaki model Amine Gülşe’nin annesi İzmir Bergamalı iken babası Irak Türkmen kökenlidir. Güzelliği ile göz dolduran oyuncunun bir dönem sırtında yazan “Ne Mutlu Türk’üm diyene” dövmesi gündem olmuştu. 2019 senesinde Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe, 30 Mart 2020 tarihinde kızı Eda’yı kucağına aldı. Eda, Londra’da doğdu. Amine Gülşe, eşinin Fenerbahçe transferinde adından sıkça bahsettirdi. Mesut Özil’e verdiği desteği hem paylaşımları ile hem de her anında yanında duruşu ile takipçilerine gösterdi.