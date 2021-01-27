Mesut Özil, Burak Yılmaz'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verecekti ki Başkan Ali Koç araya girdi...

Sarı-lacivertlilerin uzun uğraşlar sonucunda transfer ettiği Mesut Özil’in imza töreni, büyük bir organizasyon ile düzenlendi.

Tören esnasında Takvim gazetesinden Osman Cengiz, Burak Yılmaz’ın kendisinin hakkında yapmış olduğu yorumları anımsatarak "Duydun mu? Bilgi aldın mı? Bununla ilgili söylemek istediği bir şeyler var mı?" şeklinde sor yöneltti.

Ali Koç: hep olumsuz şeyleri yazan bir mecra, sen öbürüne cevap ver

Sorulan sorunun ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç araya girerek "Bu mecra Fenerbahçe'ye pek olumlu bakmayan bir mecra. Hep olumsuz şeyleri yazan bir mecra. Sorunun tonunda da o var. Burak Yılmaz'la ilgili ben cevap verdim. Sen istersen öbürüne cevap ver." İfadelerini kullandı.

"Kendisine başarılar diliyorum"

Mesut Özil, Ali Koç'un yapmış olduğu uyarıya rağmen Burak Yılmaz'ın kendisi hakkında dile getirdiklerine şu şekilde cevap verdi: "Burak kardeşimize gelirsek; ona başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde kendisini sahada temsil eder, Türkiye'yi temsil eder. Başarılar diliyorum."