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Mesut Özil bu hafta oynayacak mı, Rize maçında forma giyer mi?

Fenerbahçe’nin devre arası bombası Mesut Özil takımla çalışmalara başladı. Sarı lacivertli taraftarlar Rize maçı öncesi Mesut Özil bu hafta oynayacak mı, Rize maçında forma giyer mi sorularını gündeme getirdi.

29 Ocak 2021 Cuma 16:54
Mesut Özil bu hafta oynayacak mı, Rize maçında forma giyer mi?
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Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil takımla çalışmalara başlamıştı. Sarı lacivertli taraftarlar uzun süre bekledikleri yıldız oyuncuyu bir anca sahada görmek istiyor. Mesut Özil’de kendisi için yapılan imza töreninde en kısa sürede sahaya çıkıp takıma katkı vermek istediğini ifade etmişti.

Fenerbahçe Süper Lig’de Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mesut Özil’in bu maçta sahaya çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut’un Rize maçında sahaya çıkması konusunda kararın Teknik Direktör Erol Bulut tarafında verileceğini ifade etmişti.

Erol Bulut ise Mesut’un en az 3 veya 4 hafta içerisinde süre alabileceğini söylemişti. Yine de Mesut Özil’in maçın gidişatına göre süre alabileceği konuşuluyor.



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:54
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMesut Özil
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