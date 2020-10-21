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Mesut Özil, Arsenal'ın Premier Lig kadrosunda yer almamanın üzüntüsünü yaşıyor

İngiltere ekibi Arsenal'da görev yapan ve bir süre önce takımda istenilen yerde oynatılmamasından dolayı spor fanatikleri tarafından hakkında imza kampanyası başlatılan Mesut Özil, takımının Premier Lig kadrosuna alınmamasından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:42
Mesut Özil, Arsenal'ın Premier Lig kadrosunda yer almamanın üzüntüsünü yaşıyor
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İngiltere ekibi Arsenal'da görev yapan ve bir süre önce takımda istenilen yerde oynatılmamasından dolayı spor fanatikleri tarafından hakkında imza kampanyası başlatılan Mesut Özil, takımının Premier Lig kadrosuna alınmamasından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.


Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden Arsenal taraftarlarına hitaben paylaştığı mesajında Premier Lig'de forma giyemeyecek olmasından kaynaklı yaşadığı büyük hayal kırıklığından bahsetmiş 2018'de yeni sözleşme imzaladığı ve sevdiği bir kulüp olan Arsenal'a bağlılığını gösterdiğini ancak bunun karşılılığını göremediğini belirtti. Şimdiye kadar bu durumun düzeleceğine olan inancından dolayı sustuğunu belirten yetenekli futbolcu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını sonrasında liglere verilen araya kadar olan dönemde Mikel Arteta yönetiminde takımın performansından oldukça memnun olduğunu hem takımın hem de kendi performansının iyi konumda olduğunu ancak işlerin değiştiğini ve takımı olan Arsenal’da oynamasına izin verilmediğini söyledi.

İfadelerine ne olursa olsun takıma dönmek için mücadelesini sürdüreceğini ve Arsenal'daki 8. sezonunun bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğini söyledi. Tüm performansını göstereceğini ve bu adaletsizliğe sessiz kalmayacağını ekledi.



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:42
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Mesut ÖzdilAvrupa
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