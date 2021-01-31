Messi’nin kontratı nasıl? Messi Barcelona'dan ne kadar kazanıyor?

Lionel Messi'nin 2017'de imzaladığı dört yıllık sözleşmenin detayları gün yüzüne çıktı. Geçen yaz Barcelona kulübünden ayrılmaya karar verdi ancak sözleşmede sıkışıp kalmıştı.

El Mundo del Siglo'ya göre Arjantin'in Barcelona'yla olan mevcut sözleşmesi 555 milyon euro değerinde. Sözleşmeye 15,2 milyon Euro bonus ve 78 milyon Euro "sadakat" ödemesi dahildir.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü performansına rağmen Messi, her sezon 138 milyon euro bonus aldı. Messi'nin sözleşmesinin ayrıntıları sızdırıldıktan sonra, Barcelona'nın başkan adayı Victor Fonte şunları söyledi: "Messi, Barcelona'daki her bir Euro'yu hakederek kazandı. Bizi mahvetmedi. O tarihin en iyi oyuncusu ve sonsuza kadar bizimle kalmasını istiyoruz".