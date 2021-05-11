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Mert Müldür Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Sosyal medya paylaşımı iddiaları güçlendirdi!

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın sosyal medya paylaşımının altına sarı - lacivertli kalp emojisi bırakan Mert Müldür transfer iddialarını alevlendirdi. Taraftarlar oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını araştırmaya başlarken Fenerbahçeli yöneticilerden resmi açıklama yapılmadı.

11 Mayıs 2021 Salı 19:35
Mert Müldür Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Sosyal medya paylaşımı iddiaları güçlendirdi!
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Gelecek sezon hazırlıklarına erken başlayan Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan ancak sezonun son maçı Kayserispor maçında forma giymesi beklenen genç kaleci Altay Bayındır’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma sarı – lacivertli kalpler ile yanıt veren mili futbolcu Mert Müldür transfer iddialarını ateşledi.

İtalya Serie A’da Sassoulo forması giyen başarılı bek oyuncusu Mert Müldür’ün Altay Bayındır’ın paylaşımı altına bıraktığı yorum transfer iddialarına neden oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi biten Gökhan Gönül ile yeni bir sözleşmeyi halen yapmayan Fenerbahçe’nin bek arayışlarına başladığı iddiaları sürerken Mert Müldür’ün paylaşımı transfer iddialarına neden oldu.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAltay BayındırMert MüldürPaylaşımCevapIddiaTransfer
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