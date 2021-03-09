Merih Demiral'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Fenerbahçe altyapısında yetişen, başarısıyla İtalya’nın en büyük ve en köklü kulübü olanfutbol takımına transfer olan Türkiye A Milli futbol takımımızın önemli savunma oyuncularından, Dünya Kadınlar Günü’ne özel Instagram profilini bir günlüğüne paralimpik oyunlara katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Ün’e bıraktı. Mavi isimli giyim firmasının öncülüğünde yapılan bu görüşme, kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli detaylar içeriyor. Görüşmelerde herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan başarılı oyuncu, empati kurmayı ve hissetmeyi, karşısındakini dinlemeyi önerdi. İnsanların birbirini anlaması gerektiğini söyledi. İnsan olmanın birinci şartı olarak empati kurulmasını gösterdi. İkili arasında oldukça neşeli bir sohbet yapıldı.