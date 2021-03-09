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Merih Demiral'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Juventus takımında oynayan ve aynı zamanda A Milli futbol takımımızda da boy gösteren başarılı futbolcu Merih Demiral, Dünya Kadınlar Günü’nde Instagram profilini paralimpik oyunlara katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Ün’e teslim etti.

09 Mart 2021 Salı 14:00
Merih Demiral'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
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Fenerbahçe altyapısında yetişen, başarısıyla İtalya’nın en büyük ve en köklü kulübü olan Juventus futbol takımına transfer olan Türkiye A Milli futbol takımımızın önemli savunma oyuncularından Merih Demiral, Dünya Kadınlar Günü’ne özel Instagram profilini bir günlüğüne paralimpik oyunlara katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Ün’e bıraktı. Mavi isimli giyim firmasının öncülüğünde yapılan bu görüşme, kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli detaylar içeriyor. Görüşmelerde herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan başarılı oyuncu, empati kurmayı ve hissetmeyi, karşısındakini dinlemeyi önerdi. İnsanların birbirini anlaması gerektiğini söyledi. İnsan olmanın birinci şartı olarak empati kurulmasını gösterdi. İkili arasında oldukça neşeli bir sohbet yapıldı.



Son Güncelleme: 09.03.2021 14:00
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Merih DemiralJuventus
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