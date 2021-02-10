Merih Demiral, İtalya’nın gündemine oturdu!

’nın en büyük kulüplerinden biri olan’ta forma giyen, kupa maçındaki performansıyla göz doldurdu. İtalya Kupası yarı final mücadelesindeile karşılaşan Juventus’ta Merih Demiral, maça ilk 11’de başladı. 0-0 biten mücadelede gösterdiği performansla en çok dikkat çeken isim Merih Demiral oldu. Savunmada harikalar yaratan genç yıldız, İtalya’nın gündemine oturdu.

90 dakika boyunca harika bir performans sergileyen Merih Demiral, maçı 7.5 puanla tamamladı ve maçta en yüksek puan alan oyuncu oldu. Yaptığı müdahalelerle takımının gol yememesini sağlayan Merih Demiral, bir kez daha performansıyla göz doldurdu.