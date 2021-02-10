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Merih Demiral, İtalya’nın gündemine oturdu!

Milli yıldızımız Merih Demiral, son oynanan Napoli karşılaşmasında performansıyla gündeme oturdu. Juventus’un Napoli’yi ağırladığı maçta oldukça iyi bir performans gösteren Merih Demiral, kendine hayran bıraktı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:29
Merih Demiral, İtalya’nın gündemine oturdu!
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İtalya’nın en büyük kulüplerinden biri olan Juventus’ta forma giyen Merih Demiral, kupa maçındaki performansıyla göz doldurdu. İtalya Kupası yarı final mücadelesinde Napoli ile karşılaşan Juventus’ta Merih Demiral, maça ilk 11’de başladı. 0-0 biten mücadelede gösterdiği performansla en çok dikkat çeken isim Merih Demiral oldu. Savunmada harikalar yaratan genç yıldız, İtalya’nın gündemine oturdu.

90 dakika boyunca harika bir performans sergileyen Merih Demiral, maçı 7.5 puanla tamamladı ve maçta en yüksek puan alan oyuncu oldu. Yaptığı müdahalelerle takımının gol yememesini sağlayan Merih Demiral, bir kez daha performansıyla göz doldurdu.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
JuventusNapoliMerih DemiralItalya KupasıItalyaFutbol
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