Meriah: Savaştan galibiyetle ayrılmak istiyoruz

Çaykur Rizespor'un savunma pozisyonu oyuncusu Yassine Meriah, basın ekibine verdiği ropörtajda, zor bir süreçten geçtiklerini, Kayserispor maçında zaferle ayrılarak Rizespor camiasını mutlu etmek istediklerini belirtti. Sivasspor karşılaşmasında galibiyet golünü kaydedemeyen Yassine Meriah " Kayserispor karşısında telafi etmek istiyoruz. 90 dakika boyunca mücadele ederek bu sıkıntılı durumu aşmak istiyoruz. Orada alacağımız galibiyet ile Rizespor camiasını mutlu etmek istiyoruz. 90 dakika boyunca orada mecazi anlamda söylüyorum bir savaş olacak. Bu savaştan galip çıkarak iyi bir seri yakalamak istiyoruz. Çünkü hem bizim için hem de teknik heyet için zor bir dönem" dedi

Meriah kötü sonuçların ardarda gelmesini vurgularayarak "Bunu konsantrasyon eksikliğine bağlayabiliriz. Ama ligin ilk yarısında da üst üste puan ve galibiyet alan bu oyunculardı. Biz hocamızla bunu başarmak istiyoruz. İyi bir teknik direktörümüz var. Çok iyi çalışıyoruz. dedi.

"Remy ve Boldrin'in yukluğunu hissediyoruz"

Remy ve Boldrin'in eksikliğini hissettiklerini vurgulayan Meriah""Ama Rizespor oyuncudan ibaret değil. Tabii ki Remy gibi bir oyuncunun hem saha içinde hem de saha dışında varlığı bizim için çok kıymetli. Boldrin için de aynı şey geçerli. İkisi de yavaş yavaş aramıza dönecekler. Umarım döndüklerinde daha iyi bir ortam oluştururuz" sözlerine yer verdi.