Menemenspor’dan farklı galibiyet: 6-2

Spor Toto 1. Lig’de heyecan 22. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında karşılaşan Menemenspor ile Akhisarspor maçında tam 8 gol atıldı. Rakibi Akhisarspor’un 6-2 yenen Menemenspor, hem farklı bir galibiyet aldı hem de alt sıralardan kurtulmak adına kritik bir maçı 3 puanla geçti. Menemenspor’a galibiyeti getiren golleri; Halil (kk), Rasheed (3), Rıdvan ve Furkan kaydetti. Bu sonuçla puanını 23 yapan Menemenspor, 13. sıraya yükseldi.

Maçtan puansız ayrılan Akhisarspor ise alt sıralardan kurtulamadı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Akhisarspor, 19 puanda kaldı ve 16. sırada kendine yer buldu. Akhisar’ın gollerini, Peter ve Bertuğ kaydetti.

Menemenspor sıradaki maçını, 25 Şubat Perşembe günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacak. Akhisarspor ise 24 Şubat Çarşamba günü İstanbulspor ile evinde karşılaşacak.