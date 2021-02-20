İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Menemenspor’dan farklı galibiyet: 6-2

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında evinde Akhisarspor’u konuk eden Menemenspor, farklı bir galibiyet aldı. Alt sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde ev sahibi Menemenspor, rakibi Akhisarspor’u 6-2 yendi. İşte maç ile ilgili bilgiler...

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:26
Menemenspor’dan farklı galibiyet: 6-2
Takip Et:

Spor Toto 1. Lig’de heyecan 22. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında karşılaşan Menemenspor ile Akhisarspor maçında tam 8 gol atıldı. Rakibi Akhisarspor’un 6-2 yenen Menemenspor, hem farklı bir galibiyet aldı hem de alt sıralardan kurtulmak adına kritik bir maçı 3 puanla geçti. Menemenspor’a galibiyeti getiren golleri; Halil (kk), Rasheed (3), Rıdvan ve Furkan kaydetti. Bu sonuçla puanını 23 yapan Menemenspor, 13. sıraya yükseldi.

Maçtan puansız ayrılan Akhisarspor ise alt sıralardan kurtulamadı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Akhisarspor, 19 puanda kaldı ve 16. sırada kendine yer buldu. Akhisar’ın gollerini, Peter ve Bertuğ kaydetti.

Menemenspor sıradaki maçını, 25 Şubat Perşembe günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacak. Akhisarspor ise 24 Şubat Çarşamba günü İstanbulspor ile evinde karşılaşacak.



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MenemensporAkhisarsporSpor Toto 1. Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takımla çalışmalara başladı
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takımla çalışmalara başladı
Eintracht Frankfurt forması giyen Younes, Fatih Saraçoğlu'nu andı
Eintracht Frankfurt forması giyen Younes, Fatih Saraçoğlu'nu andı
Yunan pivot Kosta Koufos, Olympiacos'a transfer oldu
Yunan pivot Kosta Koufos, Olympiacos'a transfer oldu
Alanyaspor Galatasaray karşılaşmasında Fernando Muslera şov yaptı!
Alanyaspor Galatasaray karşılaşmasında Fernando Muslera şov yaptı!
Real Madrid, Valladolid'e konuk oluyor
Real Madrid, Valladolid'e konuk oluyor
Liverpool’u mağlup eden Everton, derbide gülen taraf oldu
Liverpool’u mağlup eden Everton, derbide gülen taraf oldu

Popüler Haberler

Kardeşlerim dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Kardeşlerim konusu ve oyuncuları
2021 Çitçiye mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?
Arıza dizisinde Derya karakterini Hazal Benli canlandırıyor
Arıza dizisinde Aslı karakterini Sıla Gözüm canlandırıyor
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin yer aldığı diziler
Arıza dizisinde Seda karakterine Eda Dunisa Şölenci hayat veriyor
2021 Newruz bayramı ne zamandır? Bahar bayramı Nevruz ne zaman kutlanacak?
Arıza dizisi Rasim kimdir? Gerçek adı ne? Uygar Özçelik oynadığı diziler
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan kimdir, nereli yaşı kaç?
e-Okul Öğretmen Girişi ile Yönetim Bilgi Sistemi
Gelinim Mutfakta Elif Akçam diskalifiye mi oldu?
Cobra Kai yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Cobra Kai 4. sezon hakkında bilgiler
Türk Telekom’dan müşterilerine özel bedava internet kampanyası!
Adet sancısına ne iyi gelir? Regl sancısı nasıl geçer, evde yapılabilen doğal bitkisel tedavi yolları
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır yaşı ve oynadığı diziler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Şubat 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kefaret dizisinin Can'ı Göktan Oktay Göztepe'nin hayat hikayesi!
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret Meltem kimdir? Özge Özacar biyografisi
Arıza İhtiyar karakterini kim canlandırıyor? Nursel Köse kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.