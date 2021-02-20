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Menemenspor'dan Akhisarspor'a tarihi fark: 6-2

TFF 1. Lig 22. Haftasında Menemenspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelerek nefesleri kesen bir mücadeleye imza attı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 6-2 kazandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:36
Menemenspor'dan Akhisarspor'a tarihi fark: 6-2
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TFF 1. Lig 22. Haftasında 8 gollü muazzam bir karşılaşma oynandı. İzmir ekibi Menemenspor evinde Manisa temsilcisi Akhisarspor’u ağırladı. Menemen Şehir Stadı’nda karşılaşan iki ekibin mücadelesinde ev sahibi ekip 6-2’lik sonuçla galip geldi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Rasheed Akanbi (3), Furkan Bayır, Rıdvan Koçak ve Halil Yeral (kendi kalesine) attı. Karşılaşmada Menemenspor’un Nijeryalı yıldızı Rasheed Akanbi hat-trick yaparak yıldızlaşırken bu sonucun ardından İzmir ekibi Menemenspor 23 puana ulaşarak 13. Sıraya yükseldi. Ligin son sıralarına demir atan Manisa temsilcisi Akhisarspor ise 19 puanda kaldı ve 16. Sıradaki yerini koruyarak haftayı düşme hattında kapattı. Akhisarspor bir zamanlar Süper Lig’de fırtınalar estiriyordu ancak şu sıralar o eski halinde eser kalmadı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
MenemensporAkhisarspor
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