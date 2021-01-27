Mehmet Özcan, Trabzonspor yolunda

Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Eskişehirspor’un genç oyuncusu Emre Özcan, Trabzon’a çok yakın. Eskişehirspor yöneticileri Bordo mavili kulübün geçmiş borçlarına karşılık Emre Özcan’ı vermeye sıcak bakıyor.

Kırmızı siyahlıların Trabzonspor’a 350 bin Euro borcu bulunuyor. Transfer yasağı bulunan Eskişehirspor’un Emre Özcan karşılığında var olan 350 bin Euro borç ve bir genç oyuncuyu istedi. Trabzonspor yönetimi ise teklifi değerlendirmeye aldı.