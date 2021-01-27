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Mehmet Özcan, Trabzonspor yolunda

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor’da Mehmet Özcan ismi gündeme geldi. Eskişehirspor’un geçmiş borçlarına karşılık 22 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor’a vereceği iddia edildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:31
Mehmet Özcan, Trabzonspor yolunda
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Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Eskişehirspor’un genç oyuncusu Emre Özcan, Trabzon’a çok yakın. Eskişehirspor yöneticileri Bordo mavili kulübün geçmiş borçlarına karşılık Emre Özcan’ı vermeye sıcak bakıyor.

Kırmızı siyahlıların Trabzonspor’a 350 bin Euro borcu bulunuyor. Transfer yasağı bulunan Eskişehirspor’un Emre Özcan karşılığında var olan 350 bin Euro borç ve bir genç oyuncuyu istedi. Trabzonspor yönetimi ise teklifi değerlendirmeye aldı.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:31
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMehmet özcan
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