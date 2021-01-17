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Mehmet Ekici Almanya'da kalacak

Mehmet Ekici’nin menajeri oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu. Süper Lig’den birçok teklif alan Ekici kariyerine Almanya’da devam edecek.

17 Ocak 2021 Pazar 01:21
Mehmet Ekici Almanya'da kalacak
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşamayan ve Hannover 96 takımıyla antrenmanlara çıkan Mehmet Ekici’nin Süper Lig’e döneceği iddia ediliyordu. Süper Lig’de Hatayspor, Göztepe ve Kasımpaşa başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Mehmet Ekici’nin geleceği hakkında menajeri konuştu.

30 yaşındaki oyuncunun Menajeri oyuncusunun Almanya’da kariyerine devam edeceğini ve Türkiye’ye dönmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söylerken, sezon başında Göztepe ve Hatayspor kulüplerinden teklif aldıklarını söyledi.



Son Güncelleme: 17.01.2021 01:21
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet EkiciGöztepeKasımpaşa
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