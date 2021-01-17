Mehmet Ekici Almanya'da kalacak

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşamayan ve Hannover 96 takımıyla antrenmanlara çıkan’nin Süper Lig’e döneceği iddia ediliyordu. Süper Lig’de Hatayspor,vebaşta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Mehmet Ekici’nin geleceği hakkında menajeri konuştu.

30 yaşındaki oyuncunun Menajeri oyuncusunun Almanya’da kariyerine devam edeceğini ve Türkiye’ye dönmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söylerken, sezon başında Göztepe ve Hatayspor kulüplerinden teklif aldıklarını söyledi.