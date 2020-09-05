Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak

Spor Toto Süper Lig 2019 – 2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, bir süredir Fenerbahçe gündeminde yer alan Lazio stoperi Bastos ile prensipte anlaştı. İtalyan basınında yer alan haberlerde Bastos ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bilgisine yer verildi.

Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil ederek Başakşehir, flaş bir transfere daha imza attı. Turuncu lacivertli kulüp yönetimi, Fenerbahçe gündeminde de bulunan Lazio stoperi Bastos ile bütün konularda anlaştı.

Bir süredir oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtilen Başakşehir transferi tamamlamayı başardı. Kulübün 29 yaşındaki yıldızla 3 yıllığına sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

Bastos kimdir?

Daha önce Rus kulüplerinden Rustov’de forma giyen Bastos, 2016 yılında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio’ya transfer olmuştu.