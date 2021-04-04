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Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir Yeni Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Başakşehir Süper Lig’in 32’inci haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Futbol severler Başakşehir Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Başakşehir Yeni Malatya Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

04 Nisan 2021 Pazar 17:40
Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir Yeni Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 32.haftasında Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir bu sezon ligde aldığı 30 puanla 17’inci sırada yer alırken, deplasman ekibi Yeni Malatya ise 32 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Aleksic, Crivelli

Yeni Malatyaspor:

Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Ahmet, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem, Tetteh

Başakşehir’de eksikler can sıkıyor

Süper Lig’de bu sezon istenile performansın çok uzağında yer alan Başakşehir’de Malatya maçı öncesinde Caiçara ve Bolingoli ile koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Öte yandan Malatya temsilcisinde zorlu maç öncesi herhangi bir eksik bulunmuyor. Karşılaşma öncesinde Yeni Malatyaspor'da gözler Tetteh ve Adem Büyük'ün üzerinde olacak. İki oyuncu da takımlarının bu sezon gol yollarındaki en etkili isimleri olarak öne çıkıyor.

Başakşehir Yeni Malatya maçı saat kaçta?

Başakşehir Yeni Malatyaspor karşılaşması 4 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Küme düşme hattını yakında ilgilendiren karşılaşmada beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.



Son Güncelleme: 04.04.2021 17:40
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BaşakşehirYeni MalatyaSüper LigBeIN SportsMaç özeti
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