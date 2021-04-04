Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Yeni Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 32.haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Küme düşme mücadelesi veren iki takımın mücadelesi öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu karşılaşma öncesi son şampiyon Başakşehir ligde 17’inci sırada yer alırken, Malatya temsilcisi 14’üncü sırada yer alıyor.

Başakşehir Yeni Malatya maçı ne zaman, hangi kanalda?

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Yeni Malatyaspor:

Başakşehir’de 5 oyuncu ceza sınırında yer alıyor

Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Aleksic, CrivelliErtaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Ahmet, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem, Tetteh

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir bu sezon ligde kabus gibi bir performans gösteriyor. Başakşehir şu anda ligde 30 puanla 17’inci sırada yer alırken teknik direktör Aykut Kocaman küme düşme hattından uzaklaşmak için her maçı kazanmaları gerektiğini söylüyor.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu

Zorlu karşılaşma öncesi Başakşehir’de 5 oyuncu ise kart sınırında yer alıyor. Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Medipol Başakşehir Yeni Malatya maçı canlı izle

Başakşehir Yeni Malatya maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

Öte yandan karşılaşmayı intenette yayınlayan bazı sitelerde olsa da, bu siteler kaçak yayın yapmakta olup suç işlemektedir. Bu yayınları izlemekte suç sayılmaktadır. Süper Lig maçlarını kesintisiz ve HD şekilde izlemek için beIN Sports abonesi olunmalıdır.

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