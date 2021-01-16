Medipol Başakşehir-Sivasspor maçı sonrasında açıklama yapan Demba Ba:

Medipol Başakşehir futbolcusu Demba Ba, karşılaşma sonrasında açıklama yaptı.

Maçın hakemi Alper Ulusoy’u eleştiri yağmuruna tutan Demba Ba "Maç oldukça zor şartlar altında oynandı. Biz aslında hakemin maçı ertelemesini bekliyorduk. Golümüzü attık ancak daha sonrasında bireysel hatadan golü kalemizde gördük. İkinci golümüz sayılmadı. Biz bütün hafta boyunca çalışarak emek veriyoruz ama golümüzü vermiyorlar. Yukarıda Allah var. Bu tür bir unsurun maça etki etmesi şevkimizi kırıyor" ifadelerine yer vererek, hakemin maç içerisinde verdiği kararlarının hayati önem taşıdığını belirtti.