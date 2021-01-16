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Medipol Başakşehir-Sivasspor maçı sonrasında açıklama yapan Demba Ba: "Yukarıda Allah var"

Süper Lig 19'uncu hafta mücadelesi olan Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Maçın bitmesinin ardından açıklamalarda bulunan Demba Ba, maçın hakemi hakkında açıklamalara yer vererek şikayetini dile getirdi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 23:13
Medipol Başakşehir-Sivasspor maçı sonrasında açıklama yapan Demba Ba:
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Medipol Başakşehir futbolcusu Demba Ba, karşılaşma sonrasında açıklama yaptı.

Maçın hakemi Alper Ulusoy’u eleştiri yağmuruna tutan Demba Ba "Maç oldukça zor şartlar altında oynandı. Biz aslında hakemin maçı ertelemesini bekliyorduk. Golümüzü attık ancak daha sonrasında bireysel hatadan golü kalemizde gördük. İkinci golümüz sayılmadı. Biz bütün hafta boyunca çalışarak emek veriyoruz ama golümüzü vermiyorlar. Yukarıda Allah var. Bu tür bir unsurun maça etki etmesi şevkimizi kırıyor" ifadelerine yer vererek, hakemin maç içerisinde verdiği kararlarının hayati önem taşıdığını belirtti.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 23:13
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Anahtar Kelimeler:
Demba BaSivassporBaşakşehir
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