Medipol Başakşehir Nacer Chadli ile anlaştı

Geçen sezon Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde etmek isteyen Turuncu Lacivertli ekipte Monaco’nun yıldız oyuncusu Nacer Chadli transfer edildi.
2 yıllık sözleşmeyi imzalayacak
Fransa’nın Monaco takımında forma giyen sol kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yıldız futbolcu kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi takımların formasını giymişti.
Son Güncelleme: 08.09.2020 19:58