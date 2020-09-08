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Medipol Başakşehir Nacer Chadli ile anlaştı

Medipol Başakşehir Monaco’nun yıldız oyuncusuyla anlaştı. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek temsilcimiz yıldız oyuncu Nacer Chadli ile görüşmelere başladı. Belçikalı futbolcu bugün İstanbul’a gelerek Başakşehir Kulübü yöneticileriyle görüştü.

08 Eylül 2020 Salı 19:58
Medipol Başakşehir Nacer Chadli ile anlaştı
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Geçen sezon Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde etmek isteyen Turuncu Lacivertli ekipte Monaco’nun yıldız oyuncusu Nacer Chadli transfer edildi.


Sol kanatta görev yapabilen 31 yaşındaki yıldız oyuncu bugün İstanbul’a gelerek kulüp yöneticileriyle görüştü.

2 yıllık sözleşmeyi imzalayacak

Fransa’nın Monaco takımında forma giyen sol kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yıldız futbolcu kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi takımların formasını giymişti.



Son Güncelleme: 08.09.2020 19:58
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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirNacer ChadliMonaco
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